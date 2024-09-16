"Оснований для роста тарифов нет": нардеп вычислил стоимость газа и электричества

Это не касается цен на воду

Повышение тарифов на коммунальные услуги, в частности, на газ и свет, в этом году не планируется. Этому решению способствует один главный аспект.

Об этом сообщил нардеп Алексей Кучеренко в эфире "Ранок.LIVE". По его словам, настоящих рыночных оснований для изменения цен пока нет.

"Цена на газ и свет покрывает себестоимость производства, повышать тарифы нет оснований", — подчеркнул он.

По мнению Кучеренко, он не видит объективных причин для повышения коммунальных тарифов во время войны. Однако в этом вопросе есть нюанс, ведь "газ под законом, а цена электроэнергии регулируется Кабмином и его постановлением".

Добавим, что с 1 июня по 30 апреля 2025 года цена на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн/кВт*ч для всех бытовых потребителей. Цена на газ от "Нафтогаза" фиксирована — 7,96 грн за кубометр.

Напомним, в одном из крупных городов Киевщины вырастет тариф на воду почти в два раза с 1 октября. По данным местного водоканала, действующие цены уже давно нерентабельны, поскольку они не пересматривались с 2022 года. Подорожание коснется услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько украинцы будут платить за коммуналку осенью и какие услуги могут подорожать.