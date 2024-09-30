Пять часов без света в лучшем случае: украинцев призывают готовиться к сложной зиме

Эксперты отрасли предупреждают о серьезных вызовах

Отключения электроэнергии в Украине этой зимой станут неизбежными. Даже при самом оптимистическом сценарии украинцы будут оставаться без света до 5 часов в сутки.

Эксперты отрасли предупреждают о серьезных вызовах в энергетической системы страны. Об этом сообщает влиятельное издание Financial Times, ссылаясь на заявления украинских энергетиков.

По информации компании ДТЭК, пятичасовые ежедневные отключения электроэнергии ожидаются даже при отсутствии новых атак на энергосистему со стороны России и сохранении температуры не ниже -15 градусов. Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отмечает необходимость децентрализации энергетической системы (появления большого количества небольших объектов генерации, а также активное участие потребителей в выработке и балансировке энергии, — Ред.) для обеспечения энергетической безопасности в будущем.

Владимир Кудрицкий, ранее возглавлявший "Укрэнерго", отметил, что главная проблема нынешнего зимнего периода — повреждение основных электростанций, а не подстанций. В отличие от подстанций, которые в большинстве своем защищены укрытиями и быстро ремонтируются, восстановление электростанций требует значительно больше времени и ресурсов.

"Дефицит и отключение неизбежны", – утверждает Кудрицкий. Он отмечает, что масштаб этих перебоев будет зависеть от эффективности защиты электростанций. По его мнению, критически важно обеспечение надежной противовоздушной обороны. В то же время эксперт отмечает необходимость параллельного процесса децентрализации энергетической системы для повышения ее устойчивости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что отключение света может ухудшить боеспособность ВСУ. Это может повлиять на обеспечение украинских войск на фронте.