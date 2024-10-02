Украинец продавал премиум-авто в Россию в обход санкций: кто помогал и как работала схема (видео)

В схеме могут быть замешаны некоторые крупные компании

Во время полномасштабной войны из Украины в Россию переправляют иномарки премиум-класса в обход санкций. В СМИ предположили, кто может за этим стоять.

Информация об этом была опубликована на странице "Расследовательского центра БРЦ". Автор ролика отмечает, что Беларусь якобы помогала в данной схеме.

"Как украинец продавал иномарки премиум-класса в обход санкций из Украины в Россию. А помогали ему в этом в какой стране? Правильно, в Беларуси", — говорится в описании под видео.

Отмечается, что СМИ называют организатором схемы некого львовского предпринимателя Виталия Бобыря. Семейный бизнес указанного лица был якобы связан в Беларуси с командой Виктора Шеймана через фирму "Белферумгрупп", которую Лукашенко на время сделал единственным частным оператором на рынке металлолома.

"Эти автомобили, в том числе, продавались через фирму DEMICANDUM INVEST HOLDING. Мы выяснили, что это кипрская фирма, похоже, обслуживала интересы Виктора Шеймана. Опять же, в смехе по завышению расходов на экспорт беларусского калия в российском порту", — говорится в ролике.

Автор видео говорит, что люксовые автомобили продавались на пути в Россию в Беларусь, в том числе, с помощью беларусской фирмы "БЕЛ-БИТФАЙНДЕР". Это резидент беларусского парка высоких технологий, занимается майнингом криптовалюты. Его владелец и руководитель — гражданин Китая Ха Цхяньфэн.

"Вот такой бизнес у китайца в Беларуси — майнит крипту, получает льготы от беларусского государства и помогает обходить санкции", — подытожил автор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Евросоюз хочет ввести уголовную ответственность за сотрудничество с Россией в обход санкций.