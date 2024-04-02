Россияне обходят санкции через "крипту": СМИ выяснили, как им это удается

Любые органы власти в мире имеют очень ограниченные возможности отслеживания расчетов криптовалютой.

Российские террористы используют криптовалюту для того, чтобы обходить западные санкции при покупке товаров двойного назначения – в том числе компонентов для БПЛА, ракет и другого высокотехнологичного оборудования. Именно благодаря таким схемам россиянам удается удачно и почти незаметно покупать на Западе большое количество нужных им деталей и технологий.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. В материале отмечается, что больше всего россияне используют криптовалютный токен Tether, являющийся стандартным методом оплаты на черном рынке во всем мире.

К примеру, российский контрабандист и террорист Андрей Зверев через Tether оплачивал товары из Китая, предназначенные для подсанкционного концерна "Калашников". Концерн через террориста Зверева приобрел электронные детали для дронов, которые считаются товарами двойного назначения и подпадают под первичные и вторичные санкции США и ЕС.

Проблема в том, что у органов власти очень ограниченные возможности отслеживания расчетов Tether и криптовалютой в целом. Это сильно отличается от ситуации с эмитированными правительствами деньгами в банковской системе. Например, США не смогли оперативно отследить сделку Зверева, который конвертировал миллионы долларов "Калашникова" в Tether, и перечислил их дистрибьютору электроники в Гонконге. После этого он спокойно перевез грузы через страны Центральной Азии, избежав таким образом таможенного контроля.

"Россия все больше обращается к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти санкции США и продолжить финансировать свою войну против Украины", — признал на брифинге заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Соединенные Штаты тем временем делают ответные шаги. В частности, Министерство финансов США требует от Конгресса принятия закона, который позволит Минфину блокировать транзакции в стейблкоинах, деноминированных в долларах. Кстати, к последним относится и Tether. А на прошлой неделе США ввели санкции против московской компании, которая помогала подсанкционному банку РФ совершать платежи в криптовалюте.

Как писал "Телеграф", Россия имеет возможность и дальше получать микросхемы и другие компоненты. Причем около 80% из них произведено в США. Эти микросхемы находятся в составе крылатых ракет, которыми Россия регулярно бьет по украинским городам.

Недавно в Сенате США порекомендовали американским производителям микросхем и других электронных компонентов избегать случаев, когда микросхемы их производства обнаруживаются в российском оружии. Поскольку в последнее время стало слишком много подобных случаев.

В российских ракетах и беспилотниках, которыми террористы утром 22 марта атаковали Украину, было по меньшей мере 300 типов различных иностранных компонентов, а их общее количество составило более 7,5 тысячи единиц. Все они попали в Россию, несмотря на санкции, которые ввели западные государства.