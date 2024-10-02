Українець продавав преміум-авто до Росії в обхід санкцій: хто допомагав і як працювала схема (відео)

У схемі можуть бути замішані деякі великі компанії

Під час повномасштабної війни з України до Росії переправляють іномарки преміумклас в обхід санкцій. У ЗМІ припустили, хто може стояти за цим.

Інформація про це була надрукована на сторінці "Расследывательного центра БРЦ". Автор ролика зазначає, що Білорусь нібито допомагала у цій схемі.

"Як українець продавав іномарки преміумкласу в обхід санкцій з України до Росії. А допомагали йому в цьому в якійсь країні? Правильно, в Білорусі", — йдеться в описі під відео.

Зазначається, що ЗМІ називають організатором схеми якогось львівського підприємця Віталія Бобиря. Сімейний бізнес зазначеної особи був нібито пов’язаний у Білорусі з командою Віктора Шеймана через фірму "Белферумгруп", яку Лукашенко на якийсь час зробив єдиним приватним оператором на ринку металобрухту.

"Ці автомобілі, в тому числі продавалися через фірму DEMICANDUM INVEST HOLDING. Ми з’ясували, що це кіпрська фірма, схоже, обслуговувала інтереси Віктора Шеймана. Знову ж таки, у сміху щодо завищення витрат на експорт білоруського калію в російському порту", - йдеться у ролику.

Автор відео каже, що люксові автомобілі продавалися на шляху до Росії до Білорусі, зокрема, за допомогою білоруської фірми "БІЛ-БІТФАЙНДЕР". Це резидент білоруського парку високих технологій, що займається майнінгом криптовалюти. Його власник та керівник – громадянин Китаю Ха Цхяньфен.

"От такий бізнес у китайця в Білорусі — майнить крипту, отримує пільги від білоруської держави та допомагає обходити санкції", — підсумував автор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Євросоюз хоче запровадити кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією в обхід санкцій.