Кому пересчитают субсидию автоматически, а кому нужно идти в ПФУ

Сумма субсидии рассчитывается индивидуально

Субсидия после 1 октября должна покрывать расходы людей на отопление. Ее назначают не только тем, у кого отопление централизовано. Если вы раньше получали субсидию – 1 октября не нужно срочно бежать в ПФУ.

Пенсионный фонд Украины автоматически подсчитает новую сумму пособия для большинства получателей, которым уже назначали субсидию ранее. Новая заявка не требуется, если данные не изменились.

Прийти с полным пакетом документов в Пенсионный фонд нужно в случае, если это первое обращение или если ранее было отказано в назначении. Также заявки необходимо подавать при изменениях в составе домохозяйства или социальном состоянии. В таком случае следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением, декларацией и дополнительными документами для повторного рассмотрения заявки.

Размер субсидии на отопительный период будет больше, чем в прошлом или в предыдущие месяцы, в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Отметим, что при дальнейшем изменении стоимости услуг ЖКХ сумма субсидии также обновляется без личного обращения.

Обратите внимание, что новая сумма субсидии за отопительный сезон будет выплачена в ноябре, учитывая 15 дней с отоплением в октябре. Субсидия выплачена в октябре за сентябрь с неизмененной суммой.

В случае обращения за субсидией до конца осени (30.11), ее будут начислять в полном размере включая частичное возмещение стоимости коммунальных услуг в пределах нормативов за предыдущий период отопительного сезона. Если обратиться с начала зимы – с месяца обращения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при назначении субсидии на отопительный период есть особенности с учетом доходов. Особое внимание следует обратить пенсионерам.