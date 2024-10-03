Украинские ATACMS уничтожили российскую установку за 100 млн долларов: сколько их осталось в РФ

Теперь Storm Shadow и SCALP-EG будет легче достичь целей в РФ

Уничтожена российская радиолокационная станция (РЛС) "Небо-М", которая может обнаруживать и перехватывать воздушные цели. Украинские военные ударили по ней баллистическими ракетами ATACMS.

Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, в настоящее время в российской армии таких РЛС осталось десять.

Заметим, что военные не уточнили, где и когда произошло поражение российской радиолокационной станции. Однако известно, что эта операция помогла создать благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.

В Генштабе также добавили, что поразить РЛС "Небо-М" очень сложно. Она ведь работает в скрытом для обнаружения режиме, ища воздушные объекты.

"По имеющейся информации, у россиян осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в 100 миллионов долларов США", — пишут военные.

Что известно о "Небо-М"

"Небо-М" – многофункциональный мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах. РЛС предназначена для определения трех координат целей. Она, благодаря своей конструкции, может обнаруживать малоразмерные и малозаметные цели.

В РФ утверждают, что "Небо-М" может обнаруживать баллистические цели на расстоянии до 600 км и одновременно сопровождать 200 "трасс". Для развертывания такой станции нужно 15 минут, а срок наработки до первого отказа составляет примерно 1000 часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия могла потерять еще один штурмовик Су-25 вместе с пилотом.