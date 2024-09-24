Самолет-"призрак": в Воздушных силах опровергли слух о залете боевого истребителя из Беларуси

Воздушную цель изначально расценили как провокацию со стороны Лукашенко

В воздушных силах ВСУ опровергли информацию о том, что учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Беларуси 24 сентября залетел в воздушное пространство Украины. Факт нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси установлен не был.

Предположительно была применена радиолокационная помеха. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что нескоростная воздушная цель была зафиксирована на границе Киевской и Житомирской областей. Она якобы пересекла нашу государственную границу с территории Беларуси. По предварительным данным, это мог быть учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Беларуси.

В воздушных силах ВСУ данную информацию официально опровергли и отметили, Беларусь не нарушала воздушное пространство Украины.

"Факта нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлено. Предположительно была применена радиолокационная помеха", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что характеристики Як-130 позволяют использовать его в качестве лёгкого штурмовика, самолёта-разведчика, истребителя-бомбардировщика и самолёта радиоэлектронной борьбы.

Самолет способен нести до 3 тонн боевой нагрузки (управляемое и неуправляемое ракетное и бомбовое вооружение, пушки и т.д.) на девяти наружных узлах подвески.

Напомним, Telegram-канал "Белорусский Гаюн" пишет, что после вывода с аэродрома "Бобруйск" 4 штурмовиков Су-25 на их место были переброшены 2 учебно-боевых самолета Як-130. В течение недели самолеты не менее 4 раз совершали полеты. В свою очередь, штурмовики Су-25 были переброшены на аэродром "Лида", ближе к литовской границе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда достанут ракеты, которые РФ получила от Ирана. Эксперт отметил, что иранцы заявляют, что данное вооружение способно поражать цели с точностью от 3 до 10 метров. При этом боеголовка имеет вес от 50 до 100 килограмм.