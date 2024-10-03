Блогер и эксперт считает, что удары вглубь – это автоматически начнется поднятие ставок

По теме дальнобойных ударов по РФ и согласованию их США.

Я вот понимаю причины запрета. И почему о прогрессе в этом вопросе говорят в строчки после выборов.

Потому что удары вглубь – это автоматически начнется поднятие ставок. Потому что будет очередной мальчик в трусиках расстрелян АТАКМСом на детской площадке, вы только не смотрите на ракету от ЗРК Тор, валяющуюся возле, это неважно, прямо в мальчика попал атакмс, это все ната и омерика, єто она убила этих детей, сейчас будет эскалация, мы об этом расскажем через все международные СМИ, какие демократы кровавые деспоты, и почему мы расчехляем очередной Сармат.

Ну, тоесть позиция демократов очевидна, они не хотят давать козырь трампистам, лидер которых бегает и кричит, что все решает за сутки, это все администрация Байдена раздувает войну. Вроде, у вас есть два пути, подождать выборов, или подыграть нашему оппоненту, и тогда военной помощи будет…а вообще не будет, *ули. Выбирайте, здесь если бы ситуация с двумя стульями.

Но почему-то некоторые наши граждане выбирают позицию "А, Байден не дает бить по РФ дальнобойным оружием? Тогда мы за Трампа, который вообще нам ни*ера не даст!".

Причем как Трамп этой зимой "деескалировал оружейный конфликт" — напомнить вам? Последствия этого в Донецкой области, когда мы остались с фпвишками против артиллерии, а нашу энергетику доразвалили, потому что у нас не хватало ракет ЗРК? Что там Трамп, который против "глупой бойни", деэскалировал, вам понравилось?

А потом мы удивляемся, где те люди, которые голосовали за Януковича, Тимошенко и других.

Источник: Facebook-страница Сержа Марко.