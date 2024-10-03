По информации издания, Украина должна воевать с завязанными руками из-за нового премьера

Вопрос о возможности наносить удары вглубь территории России уже долгое время остается предметом острых дискуссий между Украиной и ее западными партнерами. Киев неоднократно обращался с просьбой предоставить разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по российским военным объектам. Однако союзники до сих пор сдерживают Украину от таких действий, опасаясь эскалации конфликта.

Британская газета The Telegraph сообщила, что Украина потеряла возможность наносить удары вглубь России из-за некомпетентности нового премьер-министра Великобритании. Издание отмечает, что ракеты Storm Shadow, предоставленные Украине предыдущим британским правительством, теперь не могут быть использованы эффективно из-за действий нового премьера Кира Стармера.

По информации The Telegraph, консервативное правительство, предоставившее ракеты, не обращалось за разрешением в Вашингтон на их использование для ударов по территории России. Британцы лишь информировали американских партнеров о применении ракет, не вдаваясь в подробности.

Ситуация изменилась с приходом к власти лейбориста Кира Стармера. За неимением опыта в международной политике новый премьер допустил ошибку, обратившись в Белый дом за разрешением на использование Storm Shadow. Это дало Вашингтону возможность ветировать применение ракет.

В результате этой ошибки Украина оказалась в сложной ситуации. Имея значительный запас ракет Storm Shadow, украинские военные не могут использовать их на полную мощность из-за ограничений, наложенных американской стороной.

Ранее Телеграф также писал о том, что НАТО не будет сбивать российские ракеты над Украиной, но готово обсудить удары вглубь РФ. В то же время, генсек НАТО сообщил, что на следующем "Рамштайне" обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ.