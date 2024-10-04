Будет ли НАТО сбивать российские ракеты над Украиной? В Пентагоне четко ответили

Израиль и Украина — это "два разных поля боя"

Государства-члены НАТО не хотят сбивать воздушные цели над территорией Украины. Подобные действия могут способствовать эсколации конфликта и втянуть их в войну с Российской Федерацией.

Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх. При этом она подчеркнула, что США "поддерживают Украину в ее усилиях вернуть свою суверенную территорию".

По ее словам, в начале войны президент Америки поручил соответствующему департаменту предоставить Украине все, что ей нужно на поле боя. Однако сбитие ракет и дронов в воздушном пространстве над нашей страной способно "втянуть" страны-члены НАТО в войну с РФ. И сравнивать сбитие вражеских целей над Израилем и аналогичные действия в Украине — неприемлимо, так как это "два совершенно разных ландшафта и поля сражений".

"Это было бы (сбитие российских ракет и дронов над Украиной — ред.) вовлечением нас в войну другим способом. А сейчас мы считаем, что Украина смогла успешно защититься от российских ударов по своим городам, населению, инфраструктуре. И мы собираемся и дальше обеспечивать им необходимую для этого поддержку", — подчеркнула заместитель спикера Минобороны США.

Кроме этого Сингх отметила, что президент Америки лично взял на себя обязательство, что США не будут вводить войска на территорию Украины, однако продолжат поддерживать нашу армию и снабжать ее всем необходимым.

"Президент в самом начале вторжения России дал указание предоставить Украине все необходимое на поле боя. Они очень успешно используют, будь то средства ПВО или другие возможности, чтобы продолжать отвоевывать свою территорию. Министр только что разговаривал с г-ном Умеровым, чтобы получить обновленную информацию о боевых действиях и лучше понять, какие еще возможности им могут понадобиться, если таковые имеются. Президент взял на себя обязательство, что Соединенные Штаты не будут вводить войска на территорию Украины, но мы поддерживаем Украину в ее усилиях по возвращению своей суверенной территории", — подчеркнула Сабрина Сингх.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве 3 октября.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Сибига заинтриговал заявлением о вступлении Украины в НАТО. По его мнению, визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон приблизил нашу страну к этому.