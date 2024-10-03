НАТО не будет сбивать российские ракеты над Украиной, но готово обсудить удары в глубь РФ

Удары по военным целям России — это не нарушение "красных линий"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве 3 октября.

В то же время, генсек НАТО сообщил, что на следующем "Рамштайне" обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ. Об этом пишет "Радио Свобода".

На пресс-конференции Зеленский говорил о важности усиления противовоздушной обороны Украины. Президент сравнил ситуацию с защитой воздушного пространства Израиля. "Мы видим, в частности, как на Ближнем Востоке удается защищать жизнь людей благодаря единству союзников. Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет", — отметил глава государства.

Рютте, со своей стороны, подчеркнул право Украины на самозащиту. Он считает, что удары по военным целям России — это не нарушение "красных линий". "Россия ведет эту незаконную войну, и это означает, что ущерб российским истребителям и ракетам до того, как они могут быть использованы для атак по гражданской инфраструктуре, может помочь в этом", — пояснил генсек НАТО.

Рютте также сказал, что 12 октября на встрече "Рамштайн" будут говорить о разрешении бить дальнобойным оружием по военным объектам в России. В частности, этот вопрос будет обсуждаться с президентом США Джо Байденом. Он добавил, что каждая страна НАТО сама решает, какие ограничения устанавливать, и это не вопрос Альянса в целом.

Следует отметить, что визит Марка Рютте в Киев стал его первой заграничной поездкой в должности генерального секретаря НАТО. Он вступил на этот пост 1 октября, и уже через несколько дней прибыл в украинскую столицу для переговоров с президентом Зеленским.

Во время пресс-конференции оба лидера отметили необходимость дальнейшего сотрудничества и поддержки Украины. Зеленский выразил надежду на изменение подходов НАТО по усилению противовоздушной обороны Украины. Рютте подтвердил готовность Североатлантического Альянса к дальнейшему диалогу и поиску эффективных решений для защиты украинского неба.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Угледара и обратился к Западу. Глава государства призвал Запад предоставить Украине возможность останавливать Россию.