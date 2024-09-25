"Нужно решить...": Эрдоган высказался о приеме Украины в НАТО

По мнению президента Турции, данный вопрос надо решать "не спеша"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос о приеме Украины в состав Североатлантического альянса (НАТО) требует "взвешенного подхода" и его нужно решать "не спеша", исходя из сегодняшних реалий.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC. Президент Турции отметил, что при принятии подобных решений всегда учитывается позиция других стран-членов НАТО. Такие вопросы обсуждаются за столом переговоров, после чего принимаются соответствующие решения.

По словам Эрдогана, США и многие другие страны НАТО в настоящее время не хотят приема Украины в состав Альянса. Поэтому, нужно принимать решение, исходя из реалий сегодняшнего дня.

"Это не те вопросы, в которых нужно действовать поспешно. Мы будем следить за развитием событий и соответственно примем окончательное решение", — заявил президент Турции. Он добавил, что отношения между Турцией и Россией расширяются ежедневно: Москва и Анкара поддерживают между собой политические, экономические, культурные отношения, а также контакты на уровне представителей военно-промышленного комплекса двух стран.

"Наша солидарность, наше взаимодействие продолжаются, и с каждым днем эти отношения расширяются в экономическом плане", — сказал Эрдоган.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Турции сделал неожиданное заявление о деоккупации Крыма. Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.