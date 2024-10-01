"Мы близки": Сибига заинтриговал заявлением о вступлении Украины в НАТО

Глава МИД обратился к партнерам с просьбой

Украина близка к приглашению в НАТО. Визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон приблизил нашу страну к этому.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что безопасность Украины важна для Европы и трансатлантического пространства.

"Мы живем в очень важный период, действительно важный период, и нам действительно нужны исторические решения. Нам нужен сильный ответ на российскую агрессию. Нам нужен просто всеобъемлющий долговременный мир для Украины. И учитывая это, единственное, что я хотел бы выделить, приглашение в НАТО, я думаю, что после визита нашей делегации, после встречи президента Зеленского в Вашингтоне и очень активной недели, мы близки к этому решению", — подчеркнул глава МИД.

Сибига подчеркнул, что Украине очень нужно это историческое решение НАТО. По его словам, Киев рассчитывает на поддержку партнеров.

"Чтобы иметь безопасное будущее, нам также нужно решение, сильное решение, снять все ограничения на использование нами боеприпасов большой дальности. Да, мы будем поражать объекты на территории России, но только военные. Это важно понимать", — заявил министр.

Он также призвал партнеров принять очень важное решение о начале сбивания ракет и беспилотников над украинской территорией. Сибига подчеркнул, что это решительное решение нужно Украине для достижения всеобъемлющего долгосрочного справедливого мира.

Напомним, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас сложно предсказать, когда Украину смогут пригласить в НАТО. Это будет зависеть от нескольких факторов.