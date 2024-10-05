Украину ждет "историческая" неделя: Зеленский раскрыл подробности

Президент анонсировал важные события

Предстоящая неделя для Украины станет "во многом историчной". Это касается как новых переговоров с партнерами в формате "Рамштайн", так и ситуации на поле боя.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении. По его словам, предпринятые шаги будут направлены на достижение главной цели Украины — достижение надежного мира и длительной безопасности.

"Неделя эта может стать позитивной для нашей защиты, для нашего видения того, как должна закончиться война. Мы для этого все сделаем, полностью сделаем. Сделаем эффективно", — говорит Зеленский.

Глава государства отметил, что на предстоящем заседании группы "Рамштайн" будут говорить о том, как быстро усилить украинские позиции. Он подчеркнул, что у партнеров есть такие возможности.

При этом Зеленский поблагодарил военных, которые тоже "в своем роде готовят следующий "Рамштайн". Президент говорит, что это касается демонстрации украинских возможностей при наличии достаточного количества оружия, уничтожения российской логистики, аэродромов, складов боеприпасов и другого.

Также он поблагодарил всех тех, кто помогает сделать "следующую неделю во многом исторической". Он уверен, что это позволит Украине достичь надежного мира на сильных позициях.

"Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями. Именно так, как это предусмотрено Формулой мира. Украине нужен мир – настоящая, справедливая, – гарантированная защита от войны", — добавил он.

Как известно, заседание группы "Рамштайн" состоится 12 октября. Эксперты считают, что по его результату Украина получит большое количество дальнобойного оружия.