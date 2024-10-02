План победы в действии? Зачем Байден созывает заседание "Рамштайна"

В октябре пройдет очередная встреча Контактной группы по обороне Украины.

В субботу, 12 октября, в Германии пройдет очередная встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). Но ее масштаб будет существенно отличаться от предыдущих, ведь встреча будет проходить на уровне лидеров государств. И под руководством президента США Джо Байдена. Также в заседании примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, до окончания президентских полномочий Байдена остается четыре месяца, и, по прогнозам, в центре его внимания – увеличение объемов поддержки Киева. В последние месяцы глава Белого дома несколько раз провозгласил победу Украины конечной целью Соединенных Штатов.

Примечательно, что новый "Рамштайн" будет проходить после того, как украинская делегация под руководством Владимира Зеленского представила Байдену и его команде План победы. И хотя пункты этого плана так и не были обнародованы, по данным СМИ, документ содержал конкретный перечень оружия, необходимого Киеву для получения преимущества на поле боя. Октябрьская встреча лидеров государств может способствовать ускорению поставок нужного вооружения.

В комментарии "Телеграфу" на полях Варшавского форума по безопасности (WSF-2024) директор по делам Европы в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер рассказал, что президент Байден призвал всех партнеров прийти на встречу с конкретными предложениями.

"Президент Байден сказал президенту Зеленскому (во время встречи в Вашингтоне — Ред. ), что он с нетерпением ждет активизации поддержки со стороны наших 50 партнеров, которые вносят вклад в победу Украины, организовывая встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины, также известной как формат "Рамштайн".

Президент Байден призвал другие страны прийти за стол переговоров с конкретными возможностями для поддержки Украины", — сказал Карпентер.

На уточняющий вопрос, является ли этот шаг частью претворения в жизнь Плана победы, чиновник ответил: "Это следующий шаг к согласованию целей и средств, чтобы помочь Украине выиграть эту войну".

Карпентер напомнил, что США выделили дополнительную военную помощь Украине почти на восемь миллиардов долларов. Пакет помощи включал передачу и "совершенно новой возможности" для украинской армии — авиационных бомб JSOW, способных поражать цели на расстоянии 130 километров.

Параллельно с политической частью подхода Запада к вооружению Украины, в Германии подходит к концу разворачивание NSATU — Помощи Украине в области безопасности и обучения, структуры, основанной союзниками во время июльского саммита НАТО. Одной из ее основных задач является координация предоставленного Киеву военного оборудования и логистики по его доставке.

Для быстрой передачи вооружения по восточному флангу НАТО созданы необходимые вспомогательные узлы. Поэтому можно ожидать, что возможности, согласованные лидерами государств в октябре, будут оперативно доставлены на передовую.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Джо Байден перед уходом со своего поста может согласиться на определенные сдвиги по вступлению Украины в НАТО.