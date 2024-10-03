На новом "Рамштайне" примут важное для Украины решение? Что это может быть

Есть основания полагать, что в ходе заседания "Рамштайн" Украине существенно помогут

В Германии 12 октября состоится заседание группы "Рамштайн" на уровне лидеров стран. Мнения насчет того, какими будут итоги встречи, у всех расходятся.

Об этом "Телеграфу" сказал Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Сам он не исключает, что во время заседание будет объявлено важное решение, которое поможет Украине на фронте.

"Я не исключаю, к примеру, что именно в Германии лидеры стран, в том числе, и Шольц, Байден, Стармер, Макрон, Мелони и Европейский Союз в целом, там более 50 стран, объявят о каком-то существенном решении, которое нам поможет изменить ситуацию на поле боя", — отметил Клочок.

Он добавил, что это было бы дополнительным поводом для Шольца и заговорить с Путиным о переговорах. Однако речь должна идти не об условиях российского президента.

"Тут же вопрос не только об Украине. Он фактически сейчас этим самым этим же своим условиям и стамбульским соглашениям пытается поставить на колени всю Европу. И это унижение для всей Европы. И в Европе это прекрасно понимают. Если Путин, несмотря на помощь Запада, добивается своих целей, то он будет ходить и рассказывать это Си Цзиньпину, Ким Чен Ыну, президенту Ирана: "Смотрите, все же с ними делать, все что угодно, я вам показал, как это делается", — пояснил собеседник.

Поэтому Валерий Клочок больше склоняется к варианту, что в ходе заседания "Рамштайн" Украине существенно помогут. Это очень просто — передача дальнобойного оружия в большом количестве.

"Учитывая то что мы стали производить больше снарядов, что производственные мощности в Европе и в Соединенных Штатах Америки существенно выросли, то это так действительно может быть", — добавил Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

В этом случае война Израиля против Ливана например, не помешает этому процессу, так как Израиль "вооружен до зубов" и имеет достаточно ресурсов, для того чтобы продолжать эту войну.

Клочок также упомянул появление статьи в издании Reuters, где были сообщения о том, что Индия Украине продает снаряды.

"Это все неслучайно. Такие вещи случайно не происходят Поэтому вероятность звонка Шольц Путину очень высока", — подытожил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем президент США Джо Байден созывает заседание "Рамштайна" в Германии 12 октября.