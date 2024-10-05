На Україну чекає "історичний" тиждень: Зеленський розкрив подробиці

Президент анонсував важливі події

Наступний тиждень для України стане "багато в чому історичним". Це стосується як нових переговорів із партнерами у форматі "Рамштайн", так і ситуації на полі бою.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні. За його словами, зроблені кроки будуть спрямовані на досягнення головної мети України — досягнення надійного миру та тривалої безпеки.

"Тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитися війна. Ми для цього все зробимо, повністю зробимо. Зробимо ефективно", — каже Зеленський.

Глава держави зазначив, що на майбутньому засіданні групи "Рамштайн" говоритимуть про те, як швидко посилити українські позиції. Він наголосив, що у партнерів є такі можливості.

При цьому Зеленський подякував військовим, які теж "в своєму роді готують наступний "Рамштайн". Президент каже, що це стосується демонстрації українських можливостей при наявності достатньої кількості зброї, знищення російської логістики, аеродромів, складів боєприпасів та іншого.

Також він подякував усім тим, хто допомагає зробити "наступний тиждень багато в чому історичним". Він упевнений, що це дозволить Україні досягти надійного миру на сильних позиціях.

"Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом або торгівлі територіями. Саме так, як це передбачено Формулою миру. Україні потрібний мир – справжній, справедливий, – гарантований захист від війни", — додав він.

Як відомо, засідання гурту "Рамштайн" відбудеться 12 жовтня. Експерти вважають, що за його результатом Україна отримає велику кількість далекобійної зброї.