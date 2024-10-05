Территории в обмен на НАТО: у Зеленского отреагировали на громкую статью FT о войне в Украине

В Украине говорят, что не торгуют территорией

В западных СМИ сообщили, что Украина якобы может согласиться на временную оккупацию части своей территории в обмен на членство в НАТО. В Офисе президента это уже опровергли.

Об этом говорится в материале Financial Times. Отмечается, что Украине в настоящее время не хватает своих ресурсов и западной поддержки, чтобы вернуть территорию силой.

В материале говорится, что западные дипломаты и некоторые украинские чиновники пришли ко мнению, что наличие мощных гарантий безопасности может стать основой для начала дипломатического урегулирования войны. Это также предусматривает сохранение российского контроля над частью оккупированных территорий Украины.

Авторы статьи подчеркивают, что о признании суверенитета России речи не идет, поскольку это лишь будет поощрять дальнейшую агрессию Кремля и подрывать международный правопорядок.

"Предполагается молчаливое согласие с тем, что эти земли должны быть возвращены дипломатическими средствами в будущем. Даже это, по понятным причинам, является чувствительным вопросом для украинцев, особенно когда это представлено как основа компромисса с Москвой", — говорится в материале.

Там также добавили, что территориальные уступки могут быть единственным для Украины способом быстро вступить в НАТО, хотя для украинцев эта тема остается табу.

Тем временем "24 канал" со ссылкой на источники в Офисе президента сообщает, что изложенная в материале мысль не соответствует действительности.

"Это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны. Они даже дальнобойность боятся дать. Во-вторых, мы не торгуем суверенитетом и территориями", — сообщил источник издания.

Как сообщалось ранее, президент Чехии Петр Павел допустил, что часть украинской территории может оказаться в длительной оккупации. В МИД страны после этого добавили, что длительного мира Украине это не принесет.