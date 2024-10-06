Впервые официально: Нидерланды сообщили о передаче Украине F-16

Остальные самолеты будут поставлены в ближайшие месяцы

Нидерланды официально сообщили о передаче ВСУ самолетов F-16. Часть из них уже находится в Украине.

Об этом написал глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс в своем профиле в соцсети X. По его словам, он побывал в Украине и видел, какой ущерб наносят российские авиаудары.

Он также отметил, что побывал в Харькове и часто там слышал сигналы воздушной тревоги. К своему сообщению министр прикрепил несколько фотографий из города, на которых видны повреждения от российских обстрелов.

Брекельманс не сказал напрямую, сколько F-16 уже находится в Украине, но отметил, что "остальные 24 самолета поступят в ближайшие месяцы". В СМИ раньше появлялись сообщения, что Нидерланды передадут 42 истребителя, то есть можно предположить, что 18 уже были переданы.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что обсудил с делегацией Нидерландов усиление сотрудничества в рамках авиационной коалиции. Это касалось обучения экипажей, поставок вооружения и запчастей.

"Искренне благодарен за комплексную помощь, предоставляемую Нидерландами для защиты от российской агрессии. Самолеты F-16 в нашем небе – свидетельство непоколебимой поддержки со стороны народа и правительства Королевства", — написал он.

Как сообщалось ранее, заместитель министра обороны Иван Гаврилюк рассказывал, что у украинских пилотов F-16 пока не хватает опыта, чтобы сражаться против россиян в открытом бою.