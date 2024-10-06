Вперше офіційно: Нідерланди повідомили про передачу Україні F-16

Інші літаки будуть поставлені в найближчі місяці

Нідерланди офіційно повідомили про передачу ЗСУ літаків F-16. Частина вже перебуває в Україні.

Про це написав глава Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс у своєму профілі в соцмережі X. За його словами, він побував в Україні і бачив, яких збитків завдають російські авіаудари.

Він також зазначив, що побував у Харкові та часто там чув сигнали повітряної тривоги. До свого повідомлення міністр прикріпив кілька фотографій із міста, на яких видно пошкодження від російських обстрілів.

Брекельманс не сказав прямо, скільки F-16 вже знаходиться в Україні, але зазначив, що "решта 24 літаків надійдуть у найближчі місяці". У ЗМІ раніше з’являлися повідомлення, що Нідерланди передадуть 42 винищувачі, тобто можна припустити, що 18 уже було передано.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що обговорив з делегацією Нідерландів посилення співробітництва в рамках авіаційної коаліції. Це стосувалося навчання екіпажів, постачання озброєння та запчастин.

"Щиро вдячний за комплексну допомогу, яку надають Нідерланди для захисту від російської агресії. Літаки F-16 у нашому небі — свідчення непохитної підтримки з боку народу та уряду Королівства", — написав він.

Як повідомлялося раніше, заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розповідав, що українські пілоти F-16 поки не мають досвіду, щоб битися проти росіян у відкритому бою.