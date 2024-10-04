В Берлине сосуществуют две стратегии относительно Украины, и это проблема, — депутат Бундестага Антон Хофрайтер

Одна из стратегий Германии – надеяться на переговоры Украины и РФ.

Антон Хофрайтер — депутат от партии "Зеленых" и глава комитета по европейским делам Бундестага. В сентябре он посещал Украину и среди прочего собственными глазами увидел поврежденную российскими обстрелами детскую больницу "Охматдет". Тогда он в очередной раз подчеркнул, что только военная мощь Украины сможет остановить Путина.

На полях Варшавского форума по безопасности (WSF-2024) "Телеграф" пообщался с немецким политиком относительно нынешнего подхода Берлина к поддержке Украины.

— Господин Хофрайтер, после недавнего визита в Украину вы написали на своей странице в Facebook, что "Германия должна наконец-то оправдать свою ответственность и экономическую мощь" в поддержке Украины. Как же Германия может полностью продемонстрировать свою силу?

— Первое, что должна сделать Германия — осознать и признать, и не только отдельные люди, а все правительство и политическая элита, что российская атака направлена не только против Украины, но и всей Европы и нашей демократии. Россияне ведут открытую войну против Украины, но также атакуют остальную Европу через пропаганду, кибератаки и саботаж.

Второй шаг — сделать выводы из этой ситуации. Одной из первых и важнейших задач является поставка достаточного количества военных средств в Украину. Конечно, главная цель украинских солдат — защитить свою страну и свои семьи, но они тоже защищают всю Европу. Мы должны предоставить им все необходимое, чтобы они могли не только обороняться, но вытеснить российскую армию из Украины.

Я убежден, что с режимом, подобным путинскому, можно достичь мира только тогда, когда ему продемонстрируешь силу и отбросишь обратно. Пока Путин верит, что в долгосрочной перспективе он выиграет эту войну, он никогда не согласится на настоящий мир.

— У Германии есть возможности для реализации всех перечисленных вами шагов, не так ли? Эксперты часто критикуют Вашингтон из-за отсутствия стратегии победы Украины в этой войне. Но есть ли у Берлина такая стратегия? Какова конечная цель поддержки Киева сейчас?

— Проблема в том, что у Берлина существует несколько стратегий. Одна стратегия состоит в том, чтобы предоставлять Украине оружие столько, сколько потребуется, и надеяться, что Россия и Украина в конце концов начнут переговоры, и все завершится миром. Я не верю в эту стратегию, поскольку, пока мы не заявим, что Украина должна выиграть эту войну, Россия всегда будет считать, что в долгосрочной перспективе победит. Я считаю, что эта стратегия ошибочна, потому что не предполагает понимания, чего на самом деле хочет Россия.

Вторая стратегия состоит в том, чтобы предоставить Украине столько оружия и военной поддержки, сколько ей нужно для победы в войне.

И эти две стратегии сосуществуют. Они сосуществуют в правительстве, сосуществуют в большинстве партий. Но они не сосуществуют в партии "Зеленых". Почти все из нас придерживаются стратегии "Украина должна победить".

Можно сказать, что у Германии нет стратегии, но это не так. Мы имеем две сосуществующие стратегии и каждая из них пытается одержать верх. Именно это и является проблемой в Берлине.

— А что нужно сделать, чтобы Германия выбрала одну стратегию?

— Я думаю, если мы выберем одну стратегию, и она окажется ложной, это будет еще хуже, чем нынешняя ситуация. Что можно сделать? Мы, кто поддерживает стратегию "Украина должна победить", делаем все возможное и должны делать еще больше, чтобы объяснять людям, что это единственный путь к миру.

Ведь люди действительно желают мира. И слишком многие думают, что мы добьемся его, просто разговаривая с Путиным, и не осознают, что эти переговоры должны быть подкреплены силой.

Перед нами стоят большие вызовы. Но у нас есть союзники во многих партиях. У нас есть союзники среди консерваторов, а также среди социал-демократов. Министр обороны (Борис Писториус — Ред.) является очень хорошим союзником, когда речь идет об этой стратегии.

При этом в восточной части Германии очень популярен подход, что нужно "просто говорить" [с Россией], не опираясь на военную силу и мощь. Но восточная Германия является гораздо меньшей частью страны.

— В то же время, накануне выборов в США растут опасения относительно будущего европейской безопасности. Если Вашингтон по каким-то причинам решит сократить свою долю в поддержке Украины, смогла ли бы Германия взять на себя лидерскую роль в помощи Киеву?

— Германия смогла бы это сделать. Мы являемся третьей по величине экономикой в мире. Второй среди демократических стран, ведь Китай трудно назвать демократическим государством.

Так что мы могли бы это сделать. Все зависит от того, будет ли у нас политическая воля действительно реализовать это. А, для того чтобы иметь эту волю, мы должны понимать, что это также выгодно для Германии и немецкого народа. В идеальном мире достаточно было бы сказать, что это поможет спасти людей в Украине. Но в реальном мире мы должны объяснять людям, что это выгодно и для них самих.

Но даже если Дональд Трамп, на что очень надеюсь, не победит на выборах, Европа должна делать больше для собственного мира и безопасности. Ведь не может быть так, что когда мир в Европе под угрозой, европейские политики прежде всего спрашивают: "Что делает Вашингтон?" Мы должны иметь возможность самостоятельно гарантировать мир.

— Европейская экономика гораздо больше российской. Так что если есть политическая воля…

— Да, европейская экономика в совокупности намного, намного больше российской. Даже лишь немецкая экономика существенно превосходит российскую. Мы должны осознать, насколько мощной может быть Европа, когда она объединена и имеет правильную стратегию.

— Как вы упомянули ранее, появляются призывы к Украине начать переговоры с Россией. Итальянские медиа сообщали, что немецкий канцлер Олаф Шольц якобы готовит мирный план для Украины. Можно ли доверять этим сообщениям?

— Я не думаю, что это так. Канцлер всегда надеется, что сможет поговорить с Путиным, но постепенно тоже начинает осознавать, что Путин на самом деле не стремится к миру.

Перед любыми переговорами с Путиным мы должны сделать достаточно и продемонстрировать ему, что Украина и Европа сильны. Я абсолютно убежден, что если мы хотим мира, мы не должны провоцировать Путина, демонстрируя слабость. А Европа, к сожалению, слишком часто это делает.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, почему Украине до сих пор не дали ракеты Taurus.