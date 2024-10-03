Шольц может предложить Путину переговоры насчет Украины: подробности от политолога

Шольц может посылать сигнал своим избирателям, которые хотят завершения войны

Резонансная информация немецкого издания Die Zeit о якобы планах Олафа Шольца провести первый за полтора года разговор с Владимиром Путиным вполне может быть правдой. Таким образом канцлер ФРГ может готовить переговоры по Украине и посылать некий сигнал своим избирателям.

Такое мнение выразил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в разговоре с журналистом "Телеграфа" Никитой Михальовым.

Он отметил, что эта информация появилась на фоне обсуждений в СМИ возможности визита Путина на саммит G-20 в Бразилии в ноябре, заявлений Зеленского о запуске переговорного процесса с россиянами и подготовке сразу нескольких переговорных площадок.

"Даже в этом материале говорится о том, что Шольц должен переговорить с Путиным ближе саммиту "большой двадцатки". Через пять недель в США пройдут выборы, а потом саммит G-20, где будут присутствовать лидеры многих стран, и в этот же период нам обещают, по крайней мере Зеленский об этом сказал, запустить переговорный процесс с россиянами.

Уже на сегодня мы отмечаем, что уже существуют (почти готовы) несколько переговорных площадок. Например, китайско-бразильская. Украина также формирует площадку, надеемся, что он будет в Нью-Дели. В Германии уже заявили устами главы партии, в которую входит Шольц, что там видят создание переговорной группы, пока не понимаем где, но в составе Турции, Бразилии, Китая и Индии", — сказал Клочок.

Клочок не исключает, что этой информацией Шольц может посылать сигнал своим избирателям, которые хотят завершения войны, чтобы заручится их поддержкой перед непростыми выборами в Германии в 2025 году.

"И для Шольца и в целом для Социал-демократической партии Германии важен сейчас переговорный трек по завершению войны", — считает он.

Отмечая все вышесказанное Клочок делает предположение, что Шольц ощущая ответственность в политическом и других планах действительно может инициировать такой разговор с Путиным.

"Мы в рамках центра, анализируя ситуации, пришли к мнению, пока гипотетическому, что Путин будет приглашен на саммит "большой двадцатки". Он будет в Бразилии и там может быть неформальная встреча на уровне лидеров стран, которые входят в G-20. Для того, чтобы переговорить с ним уже лицом к лицу о его условиях, намерениях и завершение войны. Или о её продолжении.

Если будет достигнута договоренность чтобы состоялись какие-то предварительно переговоры, туда могут пригласить и Зеленского. Это пока процесс и мы видим что сейчас этот процесс все еще продолжается. Подготовка к нему идет. Поэтому я не исключаю что Шольц действительно может позвонить Путину с предложением о проведении такой встречи", — сказал Клочок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский встретился с Шольцом в Нью-Йорке. Одной из тем беседы было усиление военной помощи.