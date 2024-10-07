Украине предлагают согласиться, что в ее интересах потерять территории и людей

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что не так с некоторыми мирными предложениями

Фундаментальная проблема странных "мирных планов", "компромиссных вариантов" и "стратегий деэскалации", упоминания о которых циркулируют в глобальном информационном поле, не в том, что они абсолютно противоречат стремлениям Украины, противоречат основам паритетности и безопасности.

Они категорически невыполнимы, потому что противоречат базовой логике. Логике, в которой очевидно, что непроигрыш агрессора только поощряет его к продолжению экспансии…

Поэтому мы почему-то должны признать абсолютно алогичный тезис, что сбивание силами НАТО российских ракет, летящих по украинским городам, может сильнее разжечь войну. Точно? Вообще не видим несоответствия, что стрелять по "шахедам" можно, а по их стартовым площадкам запрещается? То есть? Сбивайте стрелы, а лучника-стрелка оставьте в покое, пусть и дальше радуется.

Нам предлагают согласиться с тем, что ублажение агрессора отразит у него аппетит. Что оставление в опасности / состоянии замороженной войны государства на границе с Европой отвечает интересам европейской безопасности, а согласие Украины на потерю территорий и миллионов их жителей – нашим украинским интересам. Какой логикой здесь можно пользоваться?

Но/но… Принято смеяться над "плоскоземельщиками" и "изобретателями вечных двигателей". Заслуживают ли уважения инженеры нелогичных дипломатических конструкций, которые точно побуждают агрессора повышать геноцидные ставки?

Источник: пост Подоляка в Telegram.