Уровень защиты как у танка: Германия передаст Украине машины для прохода через минные поля (фото, видео)
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Wisent 1 MC уже используется в Украине
Превратить 21 бронированную ремонтную эвакуационную машину на инженерной машине разграждения планируют в Германии для Украины. Для этого должны использовать БРЭМ Bergepanzer 2.
Об этом сообщает Hartpunkt. Украинский портал Милитарный в свою очередь отмечает, что шасси Bergepanzer 2 от танка Leopard 1, поэтому, скорее всего, будут перерабатывать в Wisent 1 MC на той же основе.
У украинских военных уже немало таких ремонтно-эвакуационных и инженерных машин. В общей сложности было передано 22 Bergepanzer 2 и 52 Wisent 1 MC. Однако по имеющимся данным, уничтожены были только две и одна машины соответственно.
Уровень защиты шасси Bergepanzer 2 аналогичен защите танка Leopard 1, а корпус сваривается из бронированной стали. Его главная задача эвакуировать поврежденную технику помогать при ремонте танков.
Бронемашина Wisent 1 Mineclearing необходима для того, чтобы очищать проход для бронетехники в минных полях. Ее основа — тот самый модифицированный корпус боевого танка Leopard 1. В Украину поставляется специальный вариант Wisent 1, адаптированный для операций по разминированию. Wisent 1 можно оснастить 30-тонным краном для эвакуационных миссий или современным экскаватором для инженерных задач.
Украинская версия включает специализированное оборудование, например минный плуг, который может разминировать глубину до 30 см. Плуг можно поднимать, чтобы переехать препятствие или даже просто снять, для удобства транспортировки. Впервые о передаче такого разменщика сообщили в январе 2023 года.
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