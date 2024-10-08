Уровень защиты как у танка: Германия передаст Украине машины для прохода через минные поля (фото, видео)

Wisent 1 MC уже используется в Украине

Превратить 21 бронированную ремонтную эвакуационную машину на инженерной машине разграждения планируют в Германии для Украины. Для этого должны использовать БРЭМ Bergepanzer 2.

Об этом сообщает Hartpunkt. Украинский портал Милитарный в свою очередь отмечает, что шасси Bergepanzer 2 от танка Leopard 1, поэтому, скорее всего, будут перерабатывать в Wisent 1 MC на той же основе.

У украинских военных уже немало таких ремонтно-эвакуационных и инженерных машин. В общей сложности было передано 22 Bergepanzer 2 и 52 Wisent 1 MC. Однако по имеющимся данным, уничтожены были только две и одна машины соответственно.

Уровень защиты шасси Bergepanzer 2 аналогичен защите танка Leopard 1, а корпус сваривается из бронированной стали. Его главная задача эвакуировать поврежденную технику помогать при ремонте танков.

Wisent 1 в инженерной версии

Бронемашина Wisent 1 Mineclearing необходима для того, чтобы очищать проход для бронетехники в минных полях. Ее основа — тот самый модифицированный корпус боевого танка Leopard 1. В Украину поставляется специальный вариант Wisent 1, адаптированный для операций по разминированию. Wisent 1 можно оснастить 30-тонным краном для эвакуационных миссий или современным экскаватором для инженерных задач.

Характеристики Wisent 1

Украинская версия включает специализированное оборудование, например минный плуг, который может разминировать глубину до 30 см. Плуг можно поднимать, чтобы переехать препятствие или даже просто снять, для удобства транспортировки. Впервые о передаче такого разменщика сообщили в январе 2023 года.

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