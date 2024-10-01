Ремонтируют танки и производят снаряды: в Украине начала работу немецкая оборонная компания
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Там не только будут ремонтировать западную технику, но и производить снаряды
Франко-германский оборонный концерн KNDS официально приступил к работе в Украине. Компания открыла представительство в Киеве под названием KNDS Ukraine LLC.
Новое подразделение будет заниматься обслуживанием, ремонтом и модернизацией европейской бронетехники непосредственно на территории нашего государства. Об этом сообщает аналитический проект German Aid to Ukraine.
Чем будут заниматься на заводе
Основная цель создания украинского филиала KNDS – обеспечить оперативное восстановление боевых машин. В частности, специалисты компании будут работать с танками Leopard 1A5 и Leopard 2, самоходными артиллерийскими установками PzH 2000, а также зенитными самоходными установками Gepard. Благодаря размещению ремонтной базы в Украине существенно сократится время возврата техники в боевой состав.
В перспективе KNDS планирует наладить производство 155 мм боеприпасов и запасных частей в сотрудничестве с украинской оборонной промышленностью. Это позволит обеспечить стабильную поставку необходимых компонентов для европейской техники, находящейся на вооружении Вооруженных Сил Украины.
Ранее Телеграф писал, где в Украине построят немецкий завод бронетехники. В планах Rheinmetall производить отдельные виды оборонной продукции в Украине.