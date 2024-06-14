Смертоносные "Ириски" и хищные "Леопарды": Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Список может порадовать

В пятницу, 14 июня, Германия, ранее пообещавшая передать батарею ПВО Patriot, объявила о новом очередном пакете военной помощи для Украины. Некоторые позиции особенно радуют: танки "Leopard 1A1", ЗРК IRIS-T и реактивные артиллерийские системы HIMARS.

Об этом стало известно с официального сайта правительства Германии. "Вкусняхи" для военных ВСУ должны поступить в ближайшее время.

"В настоящее время около 5 млрд евро (в 2023 г.) и около 1,6 млрд евро (в 2022 г.) уже поступили на военную поддержку Украины. Еще 2,9 миллиарда евро было выдано в первые два года войны как разрешения на поставки, которые будут осуществлены между 2025 и 2028 годами", — говорится в сообщении правительства.

В пакет вошли:

10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;

20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы;

зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM;

зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS;

3 реактивные артиллерийские системы HIMARS;

бронированные инженерные машины Dachs;

бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2;

4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;

16 топливозаправщиков

Кроме того, Германия в новом пакете помощи передаст боеприпасы, стрелковое оружие и 4 млн патронов, средства для разминирования и обезвреживания снарядов, лодки, три системы AMPS для защиты вертолетов, а также различное IT-оборудование.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, что в Германии похвалили Киев и обратились к членам Евросоюза. Речь идет о том, что немецкое правительство считает, что Украина выполнила требования по реформам, необходимым для начала дискуссий о своем вступлении в Европейский Союз.