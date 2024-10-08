Бои идут за отдельные дома: россияне прорвались в Торецк, что там происходит (карта)

Ситуация в городе остается очень динамической

Российские войска прорвались в Торецк и смогли дойти до шахты "Центральная" по одноименной улице. Ситуация в городе остается динамической, а бои между украинскими войсками и захватчиками идут за отдельные дома.

Об этом рассказал спикер Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють" Артем Джепко. Его слова прозвучали в эфире Радио Свобода.

"Российские военные в городе, здесь бессмысленно говорить другое, это действительно так. Они зашли по улице Центральной и дошли до шахты "Центральная", — сказал он.

При этом Джепко не стал вдаваться в подробности, поскольку в настоящее время ситуация стремительно меняется, а те позиции и дома переходят из рук в руки с большой скоростью.

По его словам, в случае падения Торецка, под российскими обстрелами окажутся Дружковка, Краматорск и Славянск.

"То есть силы РФ будут лупить, собственно, и по этим городам, поэтому мы это прекрасно понимаем и прилагаем усилия для того, чтобы этого не было", — добавил он.

В свою очередь глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщил, что в городе не осталось целых зданий, хотя там все еще пребывают около 1200 мирных жителей.

"Враг постоянно обстреливает всеми видами вооружения, разрушая все остающееся живое: жилую застройку, объекты критической инфраструктуры. Город полностью разрушен", — сказал чиновник.

Стоит отметить, что о российских войсках в Торецке 7 октября сообщила спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова. По ее словам, украинские защитники делают все возможное, чтобы не дать оккупантам продвинуться.