Здесь Россия теряет до роты солдат в сутки

Угледар, что дальше?

После того как в предыдущей заметке я ответил на самый часто задаваемый в последнее время вопрос относительно того, можно было бы удержать Угледар, в этом попробую ответить, что будет после Угледара. При этом попробую спрогнозировать, во что выльется для РОВ (Российских оккупационных войск — Ред.) в перспективе та интенсивность боевых действий, которую они ведут и пытаются сохранять до сих пор.

Прежде всего, хочу отметить, что для РОВ есть до конца года как основные задачи, так и второстепенные по выполнению.

К основным относятся захваты: Курахово, Покровска, Торецка, Часова Яра. Причём именно в такой последовательности, хотя по приоритетности Покровск — №1.

К второстепенным задачам относятся: срез Роботинского выступа и открытие Ореховского направления; интенсификация направления на Гуляйполе; активизация Времивского направления; выход на левый берег речки Оскол и рассечение Лимано-Купянской оси.

При этом очевидно, что сил и средств на выполнение всех основных и даже второстепенных задач до конца года у РОВ не хватает, а уверенности в преимуществе в 2025-м – нет. Об отсутствие такой уверенности говорит хотя бы факт череды указов путина об увеличении численности армии, а затем об увеличении количества призывников. Замечу, такие действия путин совершает не в первый раз и зачастую увеличивает он количество армии после провалов на фронте.

Но, разве ситуацию в зоне БД в Украине сейчас можно назвать провалом? Войска продолжают движение, захвачен Угледар, разве же это не успех? Вот том-то и дело, что не в стратегическом, не в оперативно-тактическом смысле – нет. На сегодняшний день РОВ, с начала 2024 года не достигли ни одного оперативно-тактического уровня успеха, а все те, о которых с пафосом и придыханием заявляет российская пропаганда и перепуганная западная пресса, имеют в основном тактическое значение.

Даже Угледар, о котором столько разговоров с примесью апокалиптических сценариев, не даёт РОВ какого-либо решающего преимущества, за исключением возможности восстановить железнодорожное сообщение через Волноваху… на свой страх и риск.

Да, после Угледара, вымотавшего и истощившего РОВ, будут пытаться двигаться на Богоявленку и Новоукраинку, но это этап весьма долгосрочных боёв в полях. РОВ хочет быстрой победы из спектра основных задач. Но это точно не Покровск, для наступления на который должен быть сформирован южный фланг, а по состоянию на сегодня даже не закрыт левобережный карман по речке Волчья. Кроме того Селидово как кость в горле у РОВ на Покровском направлении, и бои за него для россиян станут не менее изматывающими, нежели за Угледар.

В Торецке для РОВ бои проходят сейчас в куда более сложных условиях, нежели это было в самом начале наступления на агломерацию, когда штурмовые подразделения буквально просачивались в городскую застройку. Теперь же, помимо боёв в городских условиях, присутствуют промышленные зоны, ландшафтно-рельефные особенности и прочие преграды. Торецк истощает ресурс РОВ, точно так же как это делал Угледар или Авдеевка.

Но, самой болезненной темой для РОВ становится Часов Яр, наступление на который оккупанты развернули одновременно с наступлением на Авдеевку, в октябре 2023 и до сих пор околачиваются на левом берегу канала, теряя до роты в стуки в попытке прорваться на правый берег.

Очень схожая ситуация, к слову сказать, в Волчанске, что на севере Харьковской области. Ведь там РОВ не только за 2024-й год не расширили "успех", но и потеряли контроль над Агрегатным заводом.

Всё указывает на то, что при достаточно скромном наборе целей, ни одного областного центра в их списке – нет, РОВ не имеют возможности их уверенно реализовать, при этом, имея тотальное количественное превосходство в зоне БД – более 550 тыс чел. А это намекает на явное истощение ударных и наступательных возможностей.

Нет, в 2024 россия не остановит наступление, но всё происходящее намекает на то, что в 2025-м она не сможет не то, чтобы наступать в примерно таком же темпе, но и даже удерживать захваченные территории.

Источник — Facebook Alexander Kovalenko.