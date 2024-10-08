Бої йдуть за окремі будинки: росіяни прорвалися до Торецька, що там відбувається (карта)
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Ситуація у місті залишається дуже динамічною
Російські війська прорвалися в Торецьк і змогли дійти до шахти "Центральна" однойменною вулицею. Ситуація у місті залишається динамічною, а бої між українськими військами та загарбниками йдуть за окремі будинки.
Про це розповів речник Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" Артем Джепко. Його слова пролунали в ефірі Радіо Свобода.
"Російські військові у місті, тут безглуздо говорити інше, це справді так. Вони зайшли вулицею Центральною та дійшли до шахти "Центральна", — сказав він.
При цьому Джепко не став вдаватися до подробиць, оскільки в цей час ситуація стрімко змінюється, а позиції та будинки переходять із рук в руки з великою швидкістю.
За його словами, у разі падіння Торецька під російськими обстрілами виявляться Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ.
"Тобто сили РФ будуть гатити, власне, і по цих містах, тому ми це чудово розуміємо і докладаємо зусиль для того, щоб цього не було", — додав він.
Своєю чергою голова Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомив, що в місті не залишилося цілих будівель, хоча там ще перебувають близько мирних 1200 жителів.
"Ворог постійно обстрілює всіма видами озброєння, руйнуючи все живе, що залишається: житлову забудову, об’єкти критичної інфраструктури. Місто повністю зруйноване", — сказав чиновник.
Варто зазначити, що про російські війська в Торецьку 7 жовтня повідомила речник ОТГ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова. За її словами, українські захисники роблять все можливе, щоб не дати окупантам просунутися.