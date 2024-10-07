Российские войска зашли в Торецк: что известно, карты

Бои ведутся за каждый подъезд

В Торецке Донецкой области ситуация крайне сложная. Российские войска уже зашли на окраину города. Бои ведутся на каждый метр территории, и ситуация меняется каждый час.

Согласно последним данным, российские войска продвинулись на восточную окраину Торецкая. Об этом сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

По ее словам, россияне смогли продвинуться вдоль улицы Центральной в направлении шахты Центральная. Однако украинские защитники постоянно контратакуют и пытаются вернуть утраченные позиции.

Торецк

"То мы отбиваем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши. Но мы постоянно восстанавливаем позиции и пытаемся возвращать то, что захватили оккупанты, не даем им продвинуться", — подчеркнула пресс-секретарь ОТУ "Луганск".

Пока трудно оценить, какую именно часть города контролирует армия РФ. Анастасия Бобовникова отмечает, что ситуация в городе нестабильна, а бои ведутся буквально за каждый подъезд.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 16.00 7 октября на фронте произошло 88 боевых столкновений. Самые горячие бои, кроме Торецкого направления, идут на Лиманском, Купянском и Кураховском направлениях.

Купянский, Лиманское направления

Покровское, Кураховское направления

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете отмечает, что российские войска понесли значительные потери в районе Покровска. По оценкам аналитиков, с начала наступательной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и во время активизации наступления на западе Донецкой области летом 2024 года, россияне потеряли по меньшей мере пять дивизий бронемашин и танков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ВСУ оттеснили россиян на Харьковщине и отбили у них пленных. В третьей штурмовой рассказали новые подробности.