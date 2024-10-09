Заседание "Рамштайна" могут перенести: на Банковой прояснили ситуацию

Ни о каких точных датах сейчас нельзя говорить

Заседание в формате "Рамштайн", запланированное на 12 октября, могут отложить. Накануне стало известно, что Джо Байден отказался от участия в "Рамштайне" из-за сильного урагана, который ударил по США. Заседание клуба партнеров Украины, вероятно, перенесут на другую дату.

Об этом "Телеграфу" стало известно от собственных источников в Офисе президента. Там отметили, что пока неизвестно, когда все же состоится встреча.

"Рамштайн могут перенести. Сейчас ни о каких точных датах говорить нельзя. Сначала нужно узнать, как пройдет шторм в Америке", — говорит источник.

Отметим, что о решении отложить "Рамштайн" пишет также и Радио Свобода, ссылаясь на три источника в штаб-квартире НАТО.

Важно не забывать, что эта встреча крайне важна для Украины, поскольку на ней страна и ее союзники планировали подписать новое соглашение о безопасности на встрече контактной группы по обороне.

"Это будет особенный Рамштайн, и украинские партнеры получат все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы как на фронте, так и в дипломатической работе", — говорил ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Также новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве говорил о том, что на заседании "Рамштайн" планировали обсудить с президентом США Джо Байденом вопрос разрешения применять дальнобойное оружие по военным объектам в России.

17-18 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание министров обороны стран-членов Альянса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 октября стало известно, что президент США Джо Байден внезапно отменяет свою поездку на "Рамштайн".