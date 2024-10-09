Про Байдена, ураган, Рамштайн и Анголу

Отказ Байдена от поездки в Германию и Анголу из-за урагана – это не об отговорках. И то, что некоторые в Украине это политизируют нашим контекстом или нашими эмоциями — это исключительно проблемы этих людей и их аудитории.

Байден отменил визиты именно из-за урагана, потому что выборы. Потому что это тот же черный лебедь, который может качать судьбу голосования в ту или иную сторону. И Байден с командой сделают все, чтобы (качать – Ред.) в их. В США, напомню, президент отвечает не только за внешнюю политику. В США президент — глава исполнительной власти в целом.

Украиноцентризм и европоцентризм у нас ведут к игнорированию второго визита. В Анголу. А он для глобальной политики США сопоставим с первым, потому что Африка важна для США и сама по себе, и в контексте борьбы с Китаем. В эту африканскую страну Байден ехал, потому что перетащить Анголу в лагерь "друзей демократии" — это очень усилить позиции США в Южной Африке.

Ангола имеет стратегическое значение в регионе, огромные залежи нефти и долги КНР. Но хочет как-то вырваться из китайских объятий. И для этого планируется реализовать грандиозный логистический проект железной дороги из Замбии к ангольскому атлантическому побережью с участием США, который является ответом на аналогичный китайский проект на восточном побережье (Замбия – Танзания – Кения). Но это подождет, потому что выборы гораздо важнее.

Если Рамштайн или визит в Анголу будут перенесены на два дня или хотя бы на две недели — глобально ничего не изменится. Ведь пока единственным источником скорых глобальных изменений могут оказаться только выборы в США. Поэтому каких-либо резких и исторических решений ко дню голосования ждать все равно не стоит.

А вот если демократы из-за "недостаточного внимания к проблемам Соединенных Штатов" на фоне крупнейшего за 100 лет урагана проиграют выборы — опции быстрых исторических решений могут немного измениться. Далеко не факт, что в лучшую для нас сторону.

Источник – Telegram Юрия Богданова.