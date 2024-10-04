"Лечил" тяжелые болезни одним взглядом с экрана: где сейчас Анатолий Кашпировский, и что о нем известно

Главный шарлатан Советского Союза жив и продолжает свою деятельность

Анатолий Кашпировский известная и неоднозначная личность в истории телевидения. В свое время он был тем, кто "лечил" тяжелые болезни одним только взглядом через экран и прославился своим гипнозом. Сейчас Кашпировскому 85 лет и он, как ни странно, продолжает свою гипнотическую деятельность.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Анатолий Кашпировский и что о нем известно.

Анатолий Кашпировский — что о нем известно

Анатолий Кашпировский родился в 1939 году на Хмельнитчине, сейчас ему 85 лет. Он учился в Винницком медицинском институтк на факультет психиатрии. Кашпировский известный во всех постсоветских странах, как психотерапевт, который стал популярным в конце 1980-х годов своими сеансами гипноза. Он утверждал, что обладает сверехственными и целебными способностями и умел это монетизировать.

А началось все с работы Кашпировского в Винницкой психиатрической больнице, куда он пришел после окончания института. В то время советская психиатрия активно развивалась и врачи практиковали разные способы и методы лечения. Кашпировский освоил гипноз и достиг в этом методе серьезных результатов.

Слухи о великом целителе постепенно распространялись по СССР. Тогда в 1988 году его пригласили на телевидение. Многие помнят, как гипнотические сеансы Кашпировского активно транслировали по телевидению. Возможно поэтому в его шарлатанство и способность "лечить" тяжелые болезни через экран одним только взглядом поверили миллионы людей. Пациенты гипнотических сеансов Кашпировского утверждали, что он действительно их исцелил.

Популярность "телецелитиля" росла, его знали во всем Советском Союзе. В 1991 году он даже выступил в штаб-квартире ООН и предлагал мировой общественности лечить СПИД его методикой гипноза. А в 1993 году он решил податься в политику — "целитель" избирался в российскую Госдуму от партии ЛДПР.

А уже в 1995 году Анатолий Кашпировский решил переехать в США. И уже там его популярность пошла на спад, как и миллионные гонорары, которые он имел в Союзе. Потеряв в США практически все, что имел, Кашпировский вернулся в Россию. Он даже устроил гастроли по стране в 2015 году, но от былой славы не осталось и следа. Как и от прежних гонораров.

Кашпировский сейчас — где он и чем занимается

Как оказалось, Анатолий Кашпировский не оставил свои попытки вернуть былую славу. Он продолжает "лечить через экран", только теперь уже на YouTube-канале, на который подписаны почти полмиллиона человек.

В сети есть противоречивая информация о местонахождении Кашпировского. Так, по одним данным, он живет в английском Брайтоне. По другой информации, он живет в Москве и проводит свои онлайн-сеансы оттуда.

К слову, Кашпировский в интервью российским СМИ называет свою эмиграцию в Америку большой ошибкой.

"То, что я уехал в Штаты, было одной из моих глобальных ошибок в жизни. Мне не надо было ехать туда ни в коем случае. Но я взял и поехал. И этим зачеркнул себя полностью. Все пошло прахом, поэтому сегодня я гол как сокол", — заявил Кашпировский.

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