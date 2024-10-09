В Днепре раздалось несколько громких взрывов: что известно (фото, видео)

Эхо взрывов были слышны в соседнем Запорожье

В среду, 9 октября, в Днепре раздался ряд громких взрывов. Сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

Об этом предупредили в воздушных силах Украины. В частности, говорилось и о скоростной цели на Днепр. Первые три взрыва прогремели в 11:12.

Наши корреспонденты из Днепра зафиксировали следы ПВО в небе над областным центром.

Как сообщают в мониторинговых каналах, Днепр, вероятно, оказался под ударом баллистики. Скоростные цели фиксировались курсом на областной центр, а также в г. Павлоград, Днепропетровской области. Заметим, взрывы в Днепре слышали даже в Запорожье.

На канале "Днепр. Оперативный" появилось видео с результатами работы ПВО в Днепре. Громкие взрывы слышались во всех районах города, а также в пригороде областного центра.

По состоянию на 11:23 известно еще об одной скоростной цели курсом на Днепр/Павлоград. Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

В 11:33 в Днепре снова раздался мощный взрыв. Город под атакой российской армии. Граждан просят находиться в укрытиях или находиться подальше от окон, за двумя стенами.

Как передает "Днепр. Оперативный", после взрыва в пригороде Днепра видны задымления. То ли это прилет, то ли падение обломков после сбития — неизвестно. Ждем официальную информацию.

Также, как сообщает блоггер и волонтер Сергей Стерненко, перед рядом взрывов над Днепром фиксировали вражеский дрон-разведчик. Ряд мониторинговых пабликов в Telegram заявляют, что БПЛА до сих пор над Днепропетровской областью.

В 12:11 в области раздался отбой воздушной тревоги. О последствиях атаки сейчас ничего не известно. Информация от официальных источников пока не поступала.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне ударили по Киеву "кинджалами". В городе раздалось несколько мощных взрывов.