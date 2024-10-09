Выступает против, но голосовала? Безуглая попала в новый скандал из-за закона о СЗЧ

Народная избранница утверждает, что не голосовала за законопроект об освобождении от ответственности за СЗЧ, но ее коллега говорит, что это не так

Нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала законопроект, который освобождает от ответственности за самовольное оставление воинской части в первый раз, и заявила, что его автор хочет "легализовать дезертирство". Однако ее коллега, нардеп Александр Федиенко заявил, что она сама же за него и голосовала.

Соответствующий пост был опубликован на странице Безуглой в Facebook. Она утверждает, что не голосовала за данный законопроект.

"Автор и идеолог законопроекта, председатель Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Завитневич хочет легализовать дезертирство. Сегодня его законопроект прошел первое чтение. Я не голосовала" — пишет Безуглая.

Народная избранница возмутилась тем, что после самовольного оставления части военным дают все комфортные условия для продолжения службы.

"Одно дело – дать раз шанс людям после СЗЧ вернуться, хотя даже это сомнительная история. Но когда СЗЧ-шникам:

– военная служба и действие контракта продолжаются;

– возобновляются выплаты и обеспечение продовольствием, вещами, льготами и социальными гарантиями;

– начатые уголовные производства в отношении военнослужащих, впервые самовольно покинувших воинские части и добровольно прибывших, не являются основанием для отказа в продлении военной службы и действия их контракта;

это – позор", — написала Безуглая.

В то же время народный депутат Александр Федиенко отреагировал на пост Марьяны Безуглой в своем Telegram-канале. Он заявил, что она все же голосовала на этот законопроект. Он показал соответствующий скриншот, где напротив фамилии Безуглой стоит слово "за".

"Еще раз хочу подчеркнуть, никаких легализаций дезертиров комитет не принимал. Все ЗП (законопроекты, — Ред.) проходят обсуждения в ГШ и МО (Генштаб и Минобороны, — Ред.). Но есть проблема с мобилизацией, так есть проблемы с СЗЧ. Но 408 В УКУ (Уголовный кодекс Украины, — Ред.) никто не отменил. И сугубо суд определяет, военнослужащий, дезертир или СЗЧ, а это уже другая классификация в УКУ и ответственность", — подытожил Федиенко.

Справка: СОЧ/СЗЧ — самовольное оставление части (на укр. — самовільне залишення частини). За самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим срочной службы более трех суток, но не более месяца, человеку может грозить наказание в виде содержания дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 октября 2024 Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который освобождает от ответственности за самовольное оставление воинской части, при условии, если оно было совершено в первый раз.