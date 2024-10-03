"Это тяжелое решение": Зеленский в общении с союзниками оперирует не только словами

Тяжелое время накладывает свой отпечаток

Президент Владимир Зеленский теряет терпение и пытается повышать голос на западных партнеров. Он обвиняет его в затягивании поставок ракет большой дальности.

Зеленский надеется, что такой подход ускорит получение долгожданного оружия. Как сообщает французское издание L’Express, украинский лидер все чаще критикует союзников за медленные действия.

На встрече с новым генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве Владимир Зеленский отметил необходимость сбивать российские ракеты и дроны. Он признал, что это сложное решение для Запада. Но Украине срочно нужно качественное дальнобойное оружие.

Глава государства сравнил ситуацию с Ближним Востоком. Там западные страны помогли Израилю перехватить иранские ракеты. Он подчеркнул, что "убытие иранских ракет ничем не отличается от сбития российских", поскольку оба режима связаны. Президент призвал соседние страны более решительно противодействовать российским атакам.

Визит Рютте в Киев состоялся в тяжелое для Украины время, пишет издание. На восточном фронте не хватает бойцов и оружия. Среди союзников все чаще раздаются призывы к переговорам.

Марк Рютте был одним из самых активных поклонников Украины в Европе с начала российского вторжения в феврале 2022 года. Москва даже назвала его "русофобским".

В частности, он приложил немало усилий по оснащению ВСУ истребителями F-16. Зеленский назвал это историческим шагом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что НАТО не будет сбивать российские ракеты над Украиной, но готово обсудить удары вглубь РФ. Удары по военным целям России — это не нарушение "красных линий", считает Рютте.