Сборной квадроберов приготовиться: в России хотят сыграть в футбол с фейковой Бразилией

Никто не хочет играть с россиянами в футбол

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов предложил сборной России сыграть с Бразилией в товарищеской встрече, правда, не с 5-кратными чемпионами мира, а с бразильцами, которые живут в РФ. У россиян в октябре сложились большие проблемы с поиском соперников.

Соответствующий комментарий Радимов разместил на своем telegram-канале. Владислав предлагает пригласить на игру бразильцев из чемпионата РФ и продать это под обложкой матча Россия — Бразилия.

"Сейчас, по всем понятным причинам, найти спарринг для нашей сборной — задача практически невыполнимая, и критиковать РФС за это может только человек, который очень слабо понимает, как наш футбол (да и мир в целом) устроен.

Но мне кажется, если пофантазировать, матч сборной России с Бразилией можно воссоздать самостоятельно. В нашем чемпионате бразильских игроков достаточно.

И всё это с бразильским флагом, гимном и красивым антуражем, а также, уверен, полными трибунами", — написал Радимов.

В сети посмеялись над идеей Радимова. Один из пользователей пошутил, что сборной РФ надо играть с квадроберами, а не с фейковыми командами.

Кто такие квадроберы

В современном мире квадроберы — это преимущественно молодежь и дети, ставшие частью необычной субкультуры. Последователи этого тренда передвигаются на четвереньках, используя тематические аксессуары – маски и накладные хвосты, имитируя животных.

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Недавно Танзания отказала россиянам в игре, сославшись на напряженный график, а Пакистан запретил своей национальной команде играть с россиянами.