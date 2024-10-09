"Придут с фронта военные, наведут порядок": Корчинский объяснил, возможно ли это

Военные – это серьезная база для преобразования и революции

Возвращение военных в гражданскую жизнь после окончания войны не гарантирует автоматических изменений в обществе. Мем о "придут военные с фронта и наведут порядок" — в известной степени миф.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал общественный деятель и основатель "Братства" Дмитрий Корчинский. Полную версию читайте в материале: С фронта придет много отчаявшихся людей, — Корчинский о мобилизации, абортах и Кличко с Трухановым, ч. II

"Само по себе ничего не произойдет. С фронта придет очень много отчаявшихся людей с посттравматическим синдромом. Людей, которые будут наниматься на работу к тем, кого они ненавидели", — отметил Корчинский.

В то же время, по его словам, военные – это серьезная база для преобразования и революции. Именно из них будет формироваться новая элита в Украине.

"Новая украинская элита формируется на войне. Вообще, любая элита всегда формируется только в одном месте – на войне. Она не формируется на базаре или в университетах. Каждая настоящая элита – это военная элита. Вот сейчас это происходит", — отметил общественный деятель. .

Он также отметил необходимость сочетания военного опыта с глубоким пониманием и большими идеями. В качестве примера привел создание христианского отдела "Братство" в системе ГУР.

"Братство" – это христианский отдел, желающий превратить национальную войну украинского народа в религиозную войну, в войну за веру. И это великая христианская идея, высказанная в решительной форме. Это получился высокоэффективный батальон, который действует на вере, совершает головокружительные операции и работает в системе ГУР", — подчеркнул Корчинский.

По мнению общественного деятеля, "великие идеи, высказанные в решительной форме" еще не овладели массами, однако работа в этом направлении ведется.

"Мы считаем, что этот опыт (создание отдела "Братство" — прим. ред.) и эту идею можно распространять и дальше, на другие отделы спецслужб и ВСУ. Посмотрим, что получится", — заметил Корчинский.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что, по мнению директора Института социологии НАН Евгения Головахи, после победы в Украине не будет "партии военных".