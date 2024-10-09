Миллион долларов и тысячи евро в пакетах: ГБР задержало депутата Хмельницкого горсовета, детали (фото)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества

Государственное бюро расследований обнаружило у депутата Хмельницкого городского совета более полутора миллионов долларов, которые не были задекларированы. Кроме того были выявлены не внесенные в декларацию объекты недвижимости.

Об этом в среду, 9 октября, сообщили в пресс-службе ГБР. Отмечается, что женщина вовсе не указала наличие у нее наличных денег, а при обысках была обнаружена крупная сумма.

"Во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн. долларов США в разной валюте", — говорится в сообщении.

Следователи Бюро расследуют уголовное производство по сделкам на Хмельницкой таможне во время выполнения соглашений частной компанией, директором которой ныне является депутат.

Отмечается, что в настоящее время женщина задержана по подозрению в незаконном обогащении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.

К слову, в Офисе Генпрокурора отметили, что в ходе обысков изъято более 1 млн 491 тыс. долларов США, 30 тыс. евро, 500 тыс. грн.

В материале не указывается имя фигурантки, однако по данным "Украинской правды", речь идет якобы о Светлане Баранской. Она является депутатом Хмельницкого городского совета от партии "Европейская солидарность", член комиссии по вопросам градостроительства, земельных отношений и охраны окружающей природной среды. По информации аналитической онлайн-системы YouControl, Баранская также является руководительницей десяти обществ с ограниченной ответственностью.

Светлана Баранская. Фото: Хмельницкой городской совет

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что (НАПК) выявило в действиях бывшей уполномоченной Верховной Рады Людмилы Денисовой признаки незаконного обогащения почти на 10 миллионов гривен.