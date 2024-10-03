Как проверить на действительность повестку, отправленную по почте: объясняет адвокат

Юрист рассказал, что предусмотрено законом о таком способе оповещения

В Украине вручить повестку военнообязанному могут где угодно. А теперь она может прийти по почте.

Адвокат Андрей Стеценко рассказал, как проверить, повестка настоящая и действующая. По словам юриста, существуют три основных признака, которые позволяют определить, является ли повестка действительной:

на повестке должны быть реквизиты (фамилия человека, которому его прислали);

повестка — это определенный бланк, то есть они содержат одну информацию, но визуально выглядят совершенно разно (например, в одном военкомате это вертикальная повестка, в другом может быть горизонтальная);

при проверке QR-кода на повестке с помощью приложения "Резерв+" должна подтягиваться информация, на чье имя она выписана и кем подписана.

Законно ли присылать повестки по почте

С 16 мая 2024 года в Украине действует постановление Кабмина, утверждающее порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации. В этом документе предусмотрено, что повестки могут посылаться по почте.

Адвокат Андрей Стеценко отметил, что хотя постановление подробно описывает процесс мобилизации, в частности вручение повесток через почту, на практике это может быть сложно реализовать. Он выразил сомнения в том, как именно "Укрпочта" сможет организовать этот процесс.

По словам юриста, есть несколько проблем, связанных с таким способом оповещения. К примеру, повестка может быть отправлена по адресу прописки, но человек фактически проживает в другом месте. Кроме того, письмо может потеряться из-за человеческого фактора или небрежности работников.

Стеценко также отметил, что военные центры, как и многие другие государственные организации, часто ориентируются не на результат, а на выполнение плановых показателей. Это может относиться и к рассылке повесток по почте.

Напоминаем, что военнообязанные, получившие повестку, обязаны явиться в ТЦК в течение 14 дней. Если они не выполнят это требование, это станет основанием для привлечения к административной ответственности.

Адвокат подчеркнул, что избежать ответственности не удастся, поскольку вручение повестки зафиксировано документально, независимо от факта личного получения.

Отметим, что в Украине планируется разослать 900 тысяч повесток по почте до конца этого года. Это по 300 тысяч повесток будут отправлять ежемесячно.

На централизованную печать и доставку повесток военнообязанным хотят выделить почти 72 миллиона гривен. Средства должно выделить Министерство финансов из резервного фонда государственного бюджета.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если потерялась повестка, отправленная по почте. В ТЦК сочтут письмо врученным даже если оно не дошло до адресата.