Проверка повестки и не только: в "Резерв+" появился ряд важных функций

Новая версия уже доступна для iOS

В приложении "Резерв+" от Минобороны теперь можно проверить подлинность повестки через QR-код. Благодаря обновлению добавлено несколько новых функций.

Об этом говорится в описании приложения AppStore. Разработчики обновили версию до 1.2.0. Она уже доступна для пользователей iOS, а на Android обновление выйдет в ближайшее время.

Что нового в "Резерв+"?

Бронирование отображается как отдельный вид отсрочки (в соответствии с действующими законами).

Добавлена функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR-кодов.

Добавлена возможность проверить подлинность повестки через QR-код.

Напомним, что в этом году Минобороны запустило электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения "Резерв+".

Благодаря ему можно обновить свои учетные данные, не посещая территориальные центры комплектования (ТЦК). А также создать электронный военно-учетный документ, имеющий специальный QR-код. Этот документ следует предъявлять по требованию сотрудников ТЦК во время встречи.

Добавим, что в ТЦК рассказали, как обнаруживают людей, которые не обновили данные и что происходит с ними после этого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, мобилизуют ли лицо, если неправильно оформлена отсрочка.