Есть всего две недели: что делать после получения повестки по почте

Документ считается врученным даже тогда, когда гражданин не забрал его в отделение

В Украине вручить повестку военнообязанному могут где угодно. А теперь она может прийти по почте.

После получения такого письма от ТЦК гражданин обязан явиться в военкомат в течение двух недель. Об этом рассказал адвокат Евгений Филипец на ютуб-канале "Говорит великий Львов".

Рассылаемые по почте повестки сгенерированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Первыми их получат обновившие свои военно-учетные данные в приложении "Резерв+".

Важно отметить, что повестка считается врученной, даже если гражданин отказался ее получить или отсутствовал по указанному адресу.

Что делать после получения повестки

Военнообязанные, получившие повестку, обязаны явиться в ТЦК в течение 14 дней. Если они не выполнят это требование, это станет основанием для привлечения к административной ответственности.

Адвокат подчеркнул, что избежать ответственности не удастся, поскольку вручение повестки зафиксировано документально независимо от факта личного получения.

Отметим, что в Украине планируется разослать 900 тысяч повесток по почте до конца этого года. Это по 300 тысяч повесток будут отправлять ежемесячно.

На централизованную печать и доставку повесток военнообязанным хотят выделить почти 72 миллиона гривен. Средства должно выделить Министерство финансов из резервного фонда государственного бюджета.

Напоминаем, что повестка считается врученной:

в день получения почтовой отправки лицом, подтверждаемым документами от почтового оператора;

в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку;

в день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.

Повестка будет считаться врученной даже в том случае, когда почтовое отделение поставит отметку, что адресат ее не забрал. Это означает, что избегание получения повестки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК.

Таким образом, попытка игнорировать заказное письмо от ТЦК может иметь юридические последствия, ведь для государства повестка считается врученной с момента фиксации факта, что она не была изъята из почты.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин не получит повестку по почте. Сообщения от ТЦК в первую очередь могут прийти украинцам, которые обновили данные.