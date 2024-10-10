Украина получит самолеты Mirage 2000: Мусиенко объяснил, почему на этом стоит остановиться

Mirage особенный самолет.

Французские истребители Mirage 2000, которые должны прибыть в Украину уже в начале 2025 года, станут уже вторым типом западных истребителей для наших войск. Это далеко не все, что союзники могут теоретически предложить нам, однако все же на таком количестве следует остановиться.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. По его мнению, украинские пилоты уже давно проходят обучение на Mirage 2000.

"Я хочу напомнить что еще в 23 году Le Figaro, кажется, писала о том, что они видели украинские учения и пилотов во Франции. Я думаю, что (пилоты — Ред.) уже должны обучаться", — сказал он.

При этом, отмечает Мусиенко, немаловажно обучение еще и технического персонала.

"Mirage особенный самолет. Он особенный тем, что все же это француз, а соответственно, все запчасти производит в основном только Франция. Обслуживание только Франция. В отличие от F-16, которого очень много в мире и с запчастями к нему вообще нет никаких проблем.

С Mirage все несколько иначе и нам нужен персонал, который будет обслуживать исключительно "миражи". Инженеры, которые будут обучены для того, чтобы заботиться четко об этих самолетах. Вот это скажем так даже большие сложности, чем пилоты. Пилотов подготовят. Вопрос — инженеры, техники тщательное обслуживание с учетом всех сторон этого самолета. Машина то хороша на свое время, но есть определенные нюансы", — сказал Мусиенко.

Еще один немаловажный аспект с Mirage, по мнению Мусиенко, состоит в том, что это уже второй тип западных самолетов, которые есть у ВСУ, а это нагрузка на всю сеть.

"Потому что пилоты должны летать только те которые на "миражах" научены. Особенно важны инженеры, которые обслуживают и разбираются в этих бортах. Соответственно, это уже нагрузка на существующую сеть, потому что два типа самолетов. Там говорили о том что мы еще Eurofighter и Gripen хотим, но я думаю что целесообразно все же сейчас говорить о двух типах и не расширять эту номенклатуру. Пока мы не получаем достаточное количество этих самолетов, не получим опыт и не используем его для эксплуатации и понимания работы этих машин, пока мы не увидим соответствующий вид нагрузки, который может быть. А к тому моменту нам скорее целесообразнее сосредоточиться именно на двух типах самолета", — объяснил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что французские истребители Mirage 2000 будут оснащены так, чтобы украинские пилоты имели преимущество над оккупантами.