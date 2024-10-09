"Огромный плюс": чем помогут на фронте французские истребители Mirage 2000

Украина пока не может говорить даже о приближении к паритету в небе

Появление французских истребителей Mirage 2000, которые вскоре обещают передать Украине, позволит влиять на линию боевого столкновения. Однако забегать вперед в вопросе этой техники не стоит.

Об этом рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала "Ми-Україна". По его словам, заявления о поставках вооружения "воздух – земля" для них дают определенные надежды.

"У России сегодня есть два фактора, которые влияют непосредственно на поле боя. Это наличие большого количества пушечного мяса и авиационные компоненты. Поэтому уничтожение позиций российских войск на линии боевого столкновения, конечно, это огромный плюс", — сказал Братчук.

Также он добавил, что Украина пока не может говорить о приближении даже к какому-то паритету в небе, поскольку в России авиации гораздо больше.

Что известно о Mirage 2000

Это французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Дассо. Основной боевой самолёт ВВС Франции в конце XX — начале XXI века. В настоящее время он стоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Характеристики

Экипаж: 1 человек

Максимальная скорость: 2340 км/ч

Максимальная скорость у земли: 1110 км/ч

Дальность полета: 3335 км

Практический потолок: 18 000 м

Скорость подъема: 284 м/с

Длина: 14,36 м

Высота: 5,30 м

Размах крыльев: 9,13 м

Площадь крыла: 41 м²

Снаряжение: 13 800 кг

Орудия на борту: 2x30 мм DEFA 554 (две авиационные пушки французского производства, которые стреляют снарядами стандарта НАТО калибра 30 мм);

Количество точек подвески: 9 (5 под фюзеляжем, 4 под крылом)

Масса подвесных элементов: 6300 кг

Mirage 2000. Фото: Michael B. Keller, U.S. Air Force

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Украина может получить истребители Mirage 2000. Их также оснастят новейшими системами.