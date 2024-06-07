Станут вызовом для ВСУ? Директор Defence Express рассказал о проблеме с Mirage 2000

Это неплохая машина, но лучшее увеличение в ВСУ количества F-16

Франция анонсировала, что предоставит Украине истребители Mirage-2000, которые, по мнению директора информационно консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, могут стать вызовом для ВСУ. В частности, отметил, что является сторонником идеи увеличения у ВСУ количества F-16, имеющих лучшие технологические характеристики.

Хотя и Mirage-2000 тоже "неплохая машина". Об этом Згурец сказал во время эфира на телеканале "Эспрессо".

"Mirage-2000 — это многофункциональный истребитель четвертого поколения. Визуально его можно отличить от других истребителей, у него есть дельтавидное крыло. Есть ряд версий этого самолета. Макрон говорит о Mirage-2000 версии 5. Это так называемая экспортная версия, которая имеет обновленные радары. Самолет может использовать ракеты Storm Shadow/SCALP, бомбы, комплектоваться подвесными контейнерами РЕБ. То есть это неплохая машина", — отметил Сергей Згурец.

По словам директора Defense Express, вызовом может стать распыление авиационного парка и необходимость готовить пилотов ВСУ на разных типах самолетов для полетов на Mirage-2000. Для эксперта это выглядит как технологическая ловушка.

"Сейчас мы уперлись в темпы подготовки пилотов (для F-16 — ред.) в США, Румынии, Дании. Возникает вопрос, где мы будем готовить пилотов на эти Mirage", — добавил Згурец.

Ранее "Телеграф" рассказал о Mirage-2000, а именно – что это за самолеты и что у них особенного. Также мы узнали, чем они отличаются от F-16.