Стало известно, когда Украина получит Mirage 2000: что известно об этих истребителях (инфографика)

В настоящий момент продолжается подготовка украинских пилотов и механиков

Французские истребители Mirage 2000, которые летом пообещали Украине, передадут в ВСУ уже через несколько месяцев. Их оснастят новейшими системами.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х. По его словам, поставка истребителей запланирована на 1 квартал 2025 года.

"В Казо, в Жиронде, их оснастят новой техникой: для боя — воздух-земля и противорадиоэлектронной обороны (РЭБ — Ред.)", — уточнил Лекорню.

В настоящий момент продолжается подготовка украинских пилотов и механиков.

Mirage 2000

Это французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Dassault в 1970-х годах. Mirage 2000 может выполнять широкий спектр задач: от перехвата воздушных целей до нанесения точных ударов по наземным объектам.

Характеристики Mirage 2000

Экипаж: 1 человек

Максимальная скорость: 2340 км/ч

Максимальная скорость у земли: 1110 км/ч

Дальность полета: 3335 км

Практический потолок: 18 000 м

Скорость подъема: 284 м/с

Длина: 14,36 м

Высота: 5,30 м

Размах крыльев: 9,13 м

Площадь крыла: 41 м²

Снаряжение: 13 800 кг

Орудия на борту: 2x30 мм DEFA 554 (две авиационные пушки французского производства, которые стреляют снарядами стандарта НАТО калибра 30 мм);

Количество точек подвески: 9 (5 под фюзеляжем, 4 под крылом)

Масса подвесных элементов: 6300 кг

За время эксплуатации данные истребители обзавелись целым рядом модификаций. Пока неизвестно, какую именно получат ВСУ, однако, вероятно, речь может идти о версии "D". Такая модель Mirage 2000 может выполнять широкий спектр задач: от перехвата воздушных целей до нанесения точных ударов по наземным объектам.

"Телеграф" сравнил Mirage 2000 с аналогом, который есть на вооружении у ВСУ, — Су-24. Судя по характеристикам, Mirage-2000D, может выполнять свои задачи даже лучше "сушки", так как имеет более значительную скорость, высоту полета, втрое большую дальность полета и чуть лучшее вооружение.

Напомним, ранее мы писали о том, что Нидерланды официально сообщили о передаче Украине F-16.