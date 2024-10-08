Стало известно, когда Украина получит Mirage 2000: что известно об этих истребителях (инфографика)
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В настоящий момент продолжается подготовка украинских пилотов и механиков
Французские истребители Mirage 2000, которые летом пообещали Украине, передадут в ВСУ уже через несколько месяцев. Их оснастят новейшими системами.
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х. По его словам, поставка истребителей запланирована на 1 квартал 2025 года.
"В Казо, в Жиронде, их оснастят новой техникой: для боя — воздух-земля и противорадиоэлектронной обороны (РЭБ — Ред.)", — уточнил Лекорню.
В настоящий момент продолжается подготовка украинских пилотов и механиков.
Mirage 2000
Это французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Dassault в 1970-х годах. Mirage 2000 может выполнять широкий спектр задач: от перехвата воздушных целей до нанесения точных ударов по наземным объектам.
Характеристики Mirage 2000
- Экипаж: 1 человек
- Максимальная скорость: 2340 км/ч
- Максимальная скорость у земли: 1110 км/ч
- Дальность полета: 3335 км
- Практический потолок: 18 000 м
- Скорость подъема: 284 м/с
- Длина: 14,36 м
- Высота: 5,30 м
- Размах крыльев: 9,13 м
- Площадь крыла: 41 м²
- Снаряжение: 13 800 кг
- Орудия на борту: 2x30 мм DEFA 554 (две авиационные пушки французского производства, которые стреляют снарядами стандарта НАТО калибра 30 мм);
- Количество точек подвески: 9 (5 под фюзеляжем, 4 под крылом)
- Масса подвесных элементов: 6300 кг
За время эксплуатации данные истребители обзавелись целым рядом модификаций. Пока неизвестно, какую именно получат ВСУ, однако, вероятно, речь может идти о версии "D". Такая модель Mirage 2000 может выполнять широкий спектр задач: от перехвата воздушных целей до нанесения точных ударов по наземным объектам.
"Телеграф" сравнил Mirage 2000 с аналогом, который есть на вооружении у ВСУ, — Су-24. Судя по характеристикам, Mirage-2000D, может выполнять свои задачи даже лучше "сушки", так как имеет более значительную скорость, высоту полета, втрое большую дальность полета и чуть лучшее вооружение.
Напомним, ранее мы писали о том, что Нидерланды официально сообщили о передаче Украине F-16.