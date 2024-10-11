"Притянутый за уши" криптокошелек: есть ли перспектива доказать правоту в громком деле

Уже в 2025 году на Украине может быть легализована криптовалюта и расчеты ею. Разработка соответствующей законодательной базы, над которой сейчас работает Нацбанк Украины совместно с Международным валютным фондом, уже на финальной стадии.

Об этом заявил народный депутат Даниил Гетьманцев. Следует ожидать, что такой шаг снимет много вопросов, в том числе и по разного рода уголовным делам с неоднозначным бэкграундом.

Свою роль в содействии установлению истины в громких антикоррупционных делах, где фигурируют цифровые активы, могут сыграть и произошедшие на этой неделе кадровые изменения в НАБУ. В частности, назначение первым заместителем директора НАБУ Дениса Гюльмагомедова, ранее курировавшего вопросы цифрового развития и трансформаций в Бюро.

Одним из примеров наведения порядка может стать кейс с Государственной службой спецсвязи и защиты информации. Речь идет о деле, которое тянется с конца 2022 года руку и фигурантом которого является вместе с коллегами бывший руководитель Госспецсвязи Юрий Щиголь. На него "повесили" серьезные обвинения, которые вряд ли выдержат экспертный подход. А часть из них просто "отпадет" из-за законодательных изменений.

Во времена Щиголя, возглавившего Госслужбу в 2020 году, началось реформирование системы цифрового управления государства. В частности, была создана единая платформа, на которой каждый государственный орган мог бы разрабатывать или создавать собственный реестр. Например, ее успешного применения есть реестр поврежденного имущества есть Восстановление, реестры Минэкономики и т.д. На стадии закупки оборудования и программного обеспечения, по мнению НАБУ, якобы произошел "сбой". Детектив бюро пришли к выводу, что их реальная стоимость была ниже суммы, оплаченной государством. Разница составила 62 млн. гривен. Это и легло в основу обвинения в отношении главы Госспецсвязи (Щиголь, кстати, уволился с должности в день объявления подозрения – Авт.) и его подчиненных, которые он вполне обоснованно опровергает.

– Разработчиком ядра была компания EPAM, но кроме ядра есть еще некоторые процессы, которые нужно было реализовать. Такие, как создание технической документации, построение КСЗИ (комплексной системы защиты информации – Авт.), создание модулей, связывающих ядро системы с инфраструктурой, на которой ее нужно было развернуть. По сути это как приобрести солнечные панели и не позвать мастера для их установки и подключения, и сделать это самому, – приводил аналогию Юрий Щиголь в недавнем интервью каналу "Переговорка". – Так же как и государственное предприятие, закупавшее программное обеспечение, и у которого отсутствовали специалисты по работе с этой платформой. И этим занималась компания-интегратор, фигурирующая в этой истории.

То есть фактически из-за некомпетентности людей, занимавшихся сбором данных и "формированием" из них состава преступлений, убытками государству признаны необходимые суммы, чтобы единая платформа начала работать. Ведь приобретенное программное обеспечение, как объясняет Щиголь, не равно программному комплексу. При этом он отмечает, что в ходе досудебного расследования сотрудничал со следствием, в частности, по запросам детективов НАБУ предоставлялись документы и т.д.

- На сегодняшний день наша задача доказать, что все модули, которые были запланированы, и все работы, которые должен был выполнить интегратор, выполнены и он получил за это честно средства, — подчеркнул бывший глава Госспецсвязи. – С меня и всех остальных, сняты все ограничения по передвижению, остался только залог, и этот суд начал снижать. Как в моем случае, потому что обоснованность доказательств и риски не являются прямыми, как сообщалось сразу, когда история была показана только с одной стороны.

Так же "притянутой за уши" считается и история с криптокошельком, о которой стало известно в контексте упомянутого уголовного дела. Его обнаружили правоохранители, когда проводили обыски на начальной стадии процесса. И, конечно, использовали для усиления эффекта от разоблачения якобы дежурного коррупционера. Сам Юрий Щиголь подтверждает, что имел определенные цифровые активы, в частности, 2,7 биткоина, которые были отражены в его декларации. При этом еще до начала полномасштабного вторжения передал контроль над своим криптокошельком знакомому и не знал, какие тот совершает операции и сколько средств от них имеет. Известно об этом стало после исчезновения активов, о которых заявил друг.

– Это не прописано ни в одном нормативном документе, но по сути, НАБУ перевело средства с одного криптокошелька на другой, что является довольно странной процедурой, и наложен на них арест, – отметил Щиголь. – При этом существует процедура замораживания средств не таким путем. У нас отсутствует по сути законодательное регулирование, и правоохранители пошли способом, который, как они решили, правильный. Насколько он законен, будет давать обоснование, скорее всего, суд. Но фактически у нас так и не заработал закон о виртуальных активах, там есть определенные разъяснения по поводу этих процедур, но все равно этот рынок не регулируемый. И это одна из проблем, почему владелец должен теперь доказывать, что все его средства исчезли из криптокошелька.

Юрий Щиголь добавил, что безосновательные обвинения, от которых ему сейчас необходимо отбиваться, повлияли на его репутацию. Но он убежден, что сможет доказать свою правоту.

– Когда ты что-то делаешь, реализуешь, ты должен помнить, что рано или поздно это выльется в какие-то проблемы, – подчеркнул Щиголь. – Репутация – это то, что уничтожить довольно легко, в принципе, но весь туман рассеивается, и выходит правда. Все тогда тихонько умолкают, а ты продолжаешь работу и доказываешь, что ты делал все правильно.

Следовательно, учитывая анонсированные Гетманцевым изменения в законодательстве, касающиеся криптовалюты, как минимум снимут вопросы к Юрию Щиголе в части криптокошелька. Также можно надеяться, что поспособствуют завершению расследования в его пользу и кадровые изменения в НАБУ, а именно назначение на должность первого заместителя директора Дениса Гюльмагомедова. Ведь именно он курировал в ведомстве вопросы цифрового развития и трансформаций, к тому же был причастен к созданию системы электронного уголовного производства. Теперь же, как первый заместитель НАБУ, Гюльмагомедов будет осуществлять надзор за ключевыми антикоррупционными делами. И соответственно, это позволит бюро глубже погрузиться в технические аспекты криптовалютных активов и обеспечить расследование, расставившее точки над "и" как в деле Щиголя, так и подобных.