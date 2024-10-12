Украинские защитники и волонтеры возмущены реакцией на проверки ТЦК

Военнослужащие и волонтеры возмущены реакцией на проверку документов ТЦК после концерта "Океана Эльзы" и другими рейдами.

"Особенно порадовали наши ура-патриоты. Это те же люди визжали в 2022 "солнышки, зайчики, спасите нас от россиян, в 2024 пашут "Позор полиции? Очень обнадеживающая и мотивационная", — пишет Алина Михайлова, вдова погибшего героиня Украины Да Винчи.

"А если бы пришли кацапы, вы бы тоже кричали позор? Я понимаю, боишься, бывает. Но не позорься. Когда ты три года прятался и тебя здесь уже задержали, ну будь мужчиной, подними голову гордо вверх и вперед. Никто тебя под пули отсюда не отправит в первый день", — добавляет бывший военнослужащий 93 бригады Артем.

"Одни и те же люди мечтают о полном уничтожении России – но выступают против усиления мобилизации в Украине.

Требуют выхода на границы 1991 года – но не планируют лично участвовать в отвоевывании Донецка, Луганска или Крыма", – отмечает публицист Михаил Дубинянский.