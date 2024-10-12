Еще одна облава? После концерта комика Тимошенко заметили ТЦК (видео)

Они проверяли документы у мужчин

После того, как работники ТЦК встретили зрителей концерта "Океан Эльзы" в Киеве, чтобы проверить документы, их коллеги посетили подобное мероприятие в Черкассах. Так, по предварительным данным, работники территориального центра комплектования пришли на концерт комика Антона Тимошенко.

Концерт прошел 12 октября областной филармонии. Об этом сообщает журналистка "18000".

По словам журналистов местного издания, работники ТЦК и СП совместно с полицейскими проверяли документы и обновлены ли данные в "Резерв+" у мужчин. Также СМИ опубликовало кадры, на которых видно, как в коридоре здания мужчины в военной форме подходят к гостям концерта, а те в ответ показывают им информацию в телефоне.

Заметим, что в ТЦК на момент публикации материала не комментировали событие. Также и звезда концерта комик Антон Тимошенко не высказывался по этому поводу.

Добавим, что работники центров комплектования, по закону, могут проводить мероприятия оповещения в любых публичных местах, поэтому концертные залы и другие заведения культурного отдыха людей не исключение.

Ранее "Телеграф" писал, что появилась реакция Святослава Вакарчука на облавы на концерте "Океана Эльзы". Однако в своем комментарии он не сказал ни слова об этой ситуации.